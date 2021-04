Đang quét rác, nữ công nhân môi trường bị gã thanh niên dùng gạch sát hại

(VTC News) -

Ngày 5/4, lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nghi phạm dùng gạch tấn công khiến nữ lao công thiệt mạng trong đêm.

Hiện trường vụ án mạng.

Khoảng 22h ngày 4/4, nữ công nhân vệ sinh môi trường đang làm việc trước cửa quán cà phê số 302 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) thì bị một nam thanh niên dùng gạch đập liên tiếp dẫn đến thiệt mạng.

Nhận được tin báo, Công an phường Dịch Vọng phối hợp Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Cầu Giấy điều tra, làm rõ. Sau khi phong toả hiện trường để làm công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, lực lượng công an xác minh và bắt giữ hung thủ gây ra vụ án mạng.

Theo Công an quận Cầu Giấy, kẻ gây án bị bệnh về thần kinh, giữa hung thủ và nạn nhân không có mâu thuẫn gì với nhau.