Hai mẹ con ở Quảng Ninh bị sát hại dã man: Nghi phạm tự tử bất thành

(VTC News) -

Rạng sáng 13/3, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin kết quả điều tra ban đầu, bắt giữ nghi phạm gây ra vụ giết người tại phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều vào tối 12/3.

Cụ thể, khoảng 18h45 ngày 12/3, tại Tổ 1, khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ (Đông Triều, Quảng Ninh), Đồng Minh Phương (SN 1956, trú tại thôn Vườn Cau, xã Sơn Dương, TP Hạ Long, Quảng Ninh) dùng dao đâm chết bà B.T.S (SN 1965) và chị V.T.H (SN 1993, con gái bà B.T.S, cùng trú tại khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ).

Sau khi gây án, Đồng Minh Phương bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nghi phạm bị bắt giữ và được đưa đến trạm y tế để sơ cứu vết thương do hắn tự gây ra.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh phân công Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo Công an thị xã Đông Triều và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; đồng thời, huy động lực lượng xác minh, truy bắt kẻ gây án.

Đến 22h25 cùng ngày, lực lượng công an bắt giữ Đồng Minh Phương khi hắn đang lẩn trốn ở khu Yên Lãng 3, phường Yên Thọ, thu giữ 1 con dao là tang vật gây án.

Trước khi bị bắt giữ, Đồng Minh Phương dùng dao tự gây thương tích vào vùng cổ. Hắn được công an kịp thời đưa đến cơ sở y tế để sơ cứu nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, kết quả điều tra ban đầu về nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn bột phát giữa Đồng Minh Phương với bà B.T.S.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh lập hồ sơ điều tra, xử lý.