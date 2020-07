Đăng bịa đặt phát ngôn của PTT Vũ Đức Đam, facebooker bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 28/7, Chánh Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với bà V.T.T.H, chủ tài khoản facebook Vương Huyền Túi về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận.

Theo Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên Huế, sáng nay, Thanh tra Sở phối hợp phòng với Phòng PA03 (Công an tỉnh Thừa Thiên Huế), Công an TP Huế, Công an phường Phường Đúc làm việc trực tiếp với bà V.T.T.H.

Nội dung tài khoản facebook Vương Huyền Túi đăng tải vào ngày 27/7.

Tại buổi làm việc, bà V.T.T.H thừa nhận, vào khoảng 19h ngày 27/7, bà đọc được thông tin trên mạng xã hội facebook được cho là lời phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Bà H. liền tải về và đăng vào trang facebook cá nhân Vương Huyền Túi của mình.

Tuy nhiên, đến sáng 28/7, bà H. thấy bài đăng của mình nhận được sự nhắc nhở của bạn bè trên facebook nên chủ động gỡ bài đăng và nhận ra việc làm của mình là không đúng.

Người phụ nữ này nhận thấy nội dung thông tin đăng tải là không đúng sự thật, gây hoang mang trong dư luận và việc làm trên hoàn toàn sai trái. Bà H. cho biết bản thân không có mục đích gì, không có ý định câu like và câu view.

Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị liên quan làm việc với chủ tài khoản Facebook Vương Huyền Túi. (Ảnh: Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên Huế)

Cơ quan chức năng xác định, nội dung đăng tải thông tin trên của bà H. vi phạm tại điểm e, khoản 1, Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 13/7/2013 của Chính phủ quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Hành vi này vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện.