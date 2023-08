Dân tố bị 'phá nhầm' nhà, lãnh đạo huyện ở Hải Phòng lên tiếng

(VTC News) -

Chiều 15/8, trả lời PV VTC News, đại diện UBND huyện An Dương (Hải Phòng) khẳng định không có việc cưỡng chế nhầm ngôi nhà cấp 4 của bà Phạm Thị Thu Trang ở thôi Cái Tắt (xã An Đồng, huyện An Dương). Thực tế, nhà bà Trang hư hỏng là do sự cố trong quá trình tháo dỡ biển quảng cáo.

Vị lãnh đạo huyện cho hay, đất nhà bà Trang cùng 4 hộ liền kề được một công ty điện máy thuê làm cửa hàng và đặt biển quảng cáo với kích thước lớn. Phần kết cấu thép của biển quảng cáo nối với mái nhà bà Trang.

Ngôi nhà cấp 4 của bà Trang bị hư hỏng. (Ảnh: L.T)

Khi UBND TP Hải Phòng thực hiện dự án nút giao thông vào đầu năm 2023, toàn bộ phần đất của siêu thị điện máy trên thuê nằm trong diện giải tỏa. Tuy nhiên, chỉ có 4 hộ nhận tiền đền bù bàn giao mặt bằng, gia đình bà Trang chưa nhận tiền.

Một đơn vị tư nhân trong quá trình phá dỡ biển quảng cáo trên phần đất của 4 nhà đã nhận tiền đền bù, đã làm biển quảng cáo bị sập, đè lên mái tôn, gây hư hỏng nhà bà Trang.

"Đơn vị phá dỡ biển quảng cáo đã nhận sai sót và mong gặp gia đình bà Trang để hỗ trợ, bồi thường", lãnh đạo huyện An Dương nói.

Trước đó, bà Phạm Thị Thu Trang (SN 1987) có đơn tố cáo, kêu cứu gửi các cơ quan chức năng tại Hải Phòng về việc ngôi nhà cấp 4 của mình bị "phá nhầm".

Theo nội dung đơn, sáng 10/8, bà Trang nhận được tin báo, 2 máy xúc cùng hơn 10 người đang đập phá ngôi nhà rộng hơn 130 m2 của mình. Khi bà Trang tới nơi thì thấy tường, cửa cuốn và toàn mái nhà đã bị phá vỡ.

Tại hiện trường, bà Trang gặp lãnh đạo xã An Đồng. Bà Trang hỏi lý do ngôi nhà mình bị đập phá lúc sáng sớm, tài sản trong nhà cũng bị mang đi thì được lãnh đạo xã lý giải nhà của bà bị "phá nhầm".