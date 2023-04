Dân Na Uy kiện chính phủ vì tiếng ồn của máy bay chiến đấu

(VTC News) -

Theo Sputnik, tại Na Uy vừa diễn ra một sự kiện đặc biệt khi 220 hộ dân sống xung quanh căn cứ không quân Orland kiện chính phủ vì tiếng ồn của tiêm kích tàng hình F-35 ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống hàng ngày của họ.

Căn cứ Orland hiện là nơi không quân Na Uy triển khai toàn bộ phi đội F-35 của nước này.

Vụ kiện của người dân Orland bắt đầu khi căn cứ Orland dẫn thay thế những chiếc tiêm kích F-16 và chuyển sang dòng chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 F-35A. Phi đội F-35A được xem là tương lai của không quân Na Uy.

Người dân sống xung quanh căn cứ Orland liên tục bị tra tấn bởi tiếng ồn từ những chiếc F-35. (Ảnh: Không quân Na Uy)

Theo đơn kiện của các hộ dân, tiếng ồn từ F-35A là nguyên nhân chính khiến họ đâm đơn kiện chính phủ, dòng tiêm kích này ảnh hưởng đến sức khỏe lẫn tổn thất tài chính của người dân trong khu vực.

220 hộ dân lập luận rằng tài sản của họ đã bị đặt vào thế bất lợi và giá trị thị trường bất động sản địa phương đã giảm kể từ khi các máy bay F-35 xuất hiện. Ngoài ra đơn kiện cũng viện dẫn Đạo luật Khu dân cư cấm gây ra sự bất tiện vô lý hoặc không cần thiết cho các khu vực lân cận.

Theo luật sư Arild Paulsen đến từ công ty luật Simonsen Vogt Wiig, đơn kiện của người dân Orland yêu cầu bồi thường trung bình khoảng 800.000 NOK (76.500 USD) cho mỗi trường hợp bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên chính phủ Na Uy đã thẳng thừng bác bỏ yêu cầu của các nguyên đơn. Trong khi đó cơ quan quản lý đất đai thuộc Bộ Quốc phòng Na Uy nói giá trị bất động sản xung quanh căn cứ Orland vẫn đang tăng và không có dấu hiệu giảm như đơn kiện.

"Orland là một căn cứ quân sự có từ những năm 50, nó đã tồn tại hơn 70 năm. Sự xuất hiện của F-35 tại căn cứ chỉ là sự tiếp nối của hoạt động không quân đã diễn ra trong suốt những năm qua", cơ quan quản lý đất đai thuộc Bộ Quốc phòng Na Uy nói với truyền thông.

Tuy nhiên, dân địa phương không hài lòng với tuyên bố từ phía chính phủ Na Uy, đồng thời khẳng định rằng vấn đề không chỉ đến từ giá trị nhà ở giảm mạnh mà còn những phát sinh liên quan đến sức khỏe của cộng đồng dân cư trong khu vực.

Theo người dân Orland, xuất hiện nhiều trường hợp tức ngực, đau tai khi F-35 bay qua khu vực dân cư.

Đơn kiện cũng chỉ ra rằng trước đây không quân Na Uy chưa bao giờ tập trung số lượng lớn máy bay chiến đấu đến căn cứ Orland. Trước đây chỉ có tiêm kích F-16 được triển khai ở căn cứ này và hoạt động của chúng cũng được phân bố theo từng khung thời gian nhất định.

Một chiếc F-35A tại căn cứ không quân Orland. (Ảnh: Không quân Na Uy)

Không quân Na Uy hiện đang đặt mua 52 máy bay chiến đấu F-35A từ Mỹ, đây là thương vụ mua sắm vũ khí lớn nhất trong lịch sử nước này. Toàn bộ phi đội F-35A của Na Uy sẽ đi vào trang bị chính thức sau năm 2025, tới lúc đó người dân Orland sẽ phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng hơn hiện tại.

F-35 Lightning II - được giới thiệu là máy bay chiến đấu chính cho các nước thành viên NATO và nhiều quốc gia đồng minh của Mỹ. Tuy nhiên vấn đề tiếng ồn của dòng tiêm kích này không chỉ xuất hiện ở Na Uy mà còn tại nhiều nước khác.

Theo các chuyên gia quân sự, do khung thân F-35 nặng hơn các mẫu tiêm kích thông thường do đó động cơ của máy bay phải luôn duy trì trạng thái hoạt động cao nhất, khác hoàn toàn so với F-16 dù cả hai đều sử dụng một động cơ đẩy phản lực.

Trà Khánh (Nguồn: Sputnik)