Dân kêu trời vì điểm tập kết rác tạm: Cần Thơ đang 'nhẹ tay' với đơn vị thu gom?

Ngày 30/3, UBND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ có công văn phản hồi những phản ánh của Báo điện tử VTC News về các vấn đề liên quan công tác thu gom, tập kết rác khiến dân "kêu trời".

Người dân ở Khu tái định cu Thới Nhựt 2 treo biển bán nhà vì bãi tập kết rác gây ô nhiễm

Vì sao tập kết rác dưới lòng đường, cạnh bệnh viện?

UBND quận Ninh Kiều cho biết, theo Quyết định phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/5.000 Phân khu quận Ninh Kiều quy hoạch trạm trung chuyển rác tại số 71 Trần Phú, phường Cái Khế với diện tích khoảng 4.800m2. Trạm trung chuyển này hiện đang sử dụng để làm điểm trung chuyển rác.

Đối với trạm trung chuyển rác trong Khu Tái định cư Thới Nhựt 2 (theo Quyết định phê duyệt số 2626/QĐ-UBND ngày 31/7/2003 và Quyết định điều chỉnh số 2491/QĐ-UBND ngày 4/8/2016 của UBND TP Cần Thơ) được quy hoạch với diện tích 480m2. Quận Ninh Kiều đã tổ chức phê duyệt để thực hiện làm điểm tập kết rác theo quy hoạch được duyệt. Tuy nhiên, do vướng mắc và kiến nghị của người dân nên chưa triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt.

Các quy hoạch tỷ lệ 1/500 như: Khu Tái định cư An Bình, Khu Đô thị mới An Bình, Khu Tái định cư Ninh Kiều, Khu Tái định cư lô số 1A-1C (khu Hồng Quang), Trung tâm Văn hóa - Thể thao Ninh Kiều... có quy hoạch các điểm trung chuyển, tập kết rác với quy mô từ 150m2 đến hơn 1.000m2 nhưng do chưa giải phóng mặt bằng hoặc chủ đầu tư đang trong giai đoạn nghiệm thu nên chưa bàn giao cho quận Ninh Kiều để triển khai thực hiện.

Hiện nay, để phục vụ công tác thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt, quận Ninh Kiều sử dụng 1 trạm trung chuyển rác tại số 71 Trần Phú và 9 điểm tập kết rác tạm.

“Trong quá trình tập kết rác tại các điểm tập kết rác tạm, UBND quận yêu cầu đơn vị thu gom, vận chuyển rác phải đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh quét dọn rác và nước ứ đọng trên đường; phun xịt khử mùi sau khi kết thúc thời gian đậu xe tại các điểm tập kết rác.

Đồng thời, đơn vị thu gom phải có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh khu vực tập kết rác tạm, lắp bảng báo di động tạm thời khi thực hiện công tác tập kết rác”, UBND quận Ninh Kiều thông tin.

Đối với các quy hoạch các trạm trung chuyển, điểm tập kết (không cố định) chất thải rắn sinh hoạt theo tỷ lệ 1/500, UBND quận giao Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) cập nhật các khu đất làm trạm trung chuyển, điểm tập kết theo quy hoạch được duyệt; phối hợp với các đơn vị có liên quan như Phòng Quản lý Đô thị quận, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận, các chủ đầu tư các dự án để có phương án tiếp nhận, đầu tư khi các dự án này hoàn thành và bàn giao về quận quản lý.

Có “nhẹ tay” khi đơn vị thu gom rác gây mất mỹ quan đô thị?

Theo ghi nhận của VTC News, nhiều người dân ở Cần Thơ tỏ ra bức xúc trước việc các điểm tập kết rác tạm ở quận Ninh Kiều gây mất mỹ quan, rơi rớt rác và nước rỉ rác xuống lòng đường gây ô nhiễm.

Rác, nước rỉ rác tràn xuống lòng đường tại điểm tập kết rác trên đường Nguyễn Văn Linh.

Đặc biệt, điểm tập kết rác tại Khu tái định cư Thới Nhựt 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều thường xuyên bốc mùi hôi khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Thành Thọ (Khu tái định cư Thới Nhựt 2) cho biết, gia đình ông phải treo biển bán nhà vì không chịu nổi mùi hôi từ bãi tập kết rác.

Người dân bức xúc vì điểm tập kết rác ở Khu Tái định cư Thới Nhựt 2 thường xuyên bốc mùi hôi thối.

Ông Phạm Nam Huân, Phó Giám đốc Sở TN-MT TP Cần Thơ cho biết, các quận, huyện ở TP Cần Thơ tổ chức đấu thầu để lựa chọn đơn vị thu gom rác. Trưởng phòng TN-MT các quận, huyện được uỷ quyền ký hợp đồng với đơn vị thu gom rác thải.

“Trong nội dung hợp đồng này có ràng buộc trách nhiệm của đôi bên. Vì vậy, thời gian qua Sở nhiều lần mời Phòng TN-MT các quận huyện, các đơn vị trúng thầu lên họp. Sở có nhắc nhở phải rà soát lại các nội dung này. Nếu cần thiết phải có những biện pháp, chế tài xử lý theo nội dung hợp đồng đã ký với đôi bên”, ông Phạm Nam Huân thông tin.

Cũng theo ông Phạm Nam Huân, ngoài các ràng buộc xử lý theo hợp đồng, các quận, huyện có thẩm quyền xử lý hành chính đối với các đơn vị thu gom rác nếu không đảm bảo vệ sinh môi trường.

“Nghị định số 45 của Chính phủ quy định rất rõ các đơn vị thu gom, vận chuyển xử lý rác thải nếu có những vấn đề vi phạm thì các quận huyện phải có trách nhiệm xử phạt hành chính. Đây là thẩm quyền của các quận, huyện đã được quy định rất rõ”, ông Phạm Nam Huân khẳng định.

Tuy nhiên, ông Phạm Nam Huân cho biết, đến nay Sở TN-MT TP Cần Thơ chưa từng nhận được thông tin về việc có đơn vị thu gom rác bị các quận, huyện xử phạt hành chính.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khẳng định các điểm tập kết rác chỉ sử dụng tạm thời. Trong quá trình thu gom, vận chuyển rác mà đơn vi thu gom rác để xảy ra vi phạm thì trách nhiệm xử lý các đơn vi thu gom rác nếu có thuộc về UBND các quận, huyện.

“Khi họp tôi đã phân tích cái nào thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của ai và trách nhiệm trước mắt của đơn vị thu gom rác. Tiếp đó là Phòng TN-MT và UBND quận, huyện phải lập biên bản xử lý nếu xảy ra trường hợp như vậy. Trước mắt là quận phải nhắc nhở, lập biên bản xử lý”, ông Dương Tấn Hiển nói.

UBND quận Ninh Kiều thừa nhận, thời gian qua, đơn vị thu gom, vận chuyển rác vẫn còn tình trạng thu gom sót rác để qua ngày hôm sau, vẫn còn để rác rơi vãi trên đường gây mất mỹ quan đô thị.

Trước câu hỏi của PV VTC News về việc dự luận cho rằng, địa phương đã "nhẹ tay", thậm chí bao che cho đơn vị thu gom rác, UBND quận Ninh Kiều cho biết đã chỉ đạo Phòng TN-MT quận nhắc nhở, chấn chỉnh đơn vị thu gom rác khắc phục.

“Trường hợp tiếp tục vi phạm sẽ lập biên bản khấu trừ khối lượng và xử phạt theo hợp đồng. Định kỳ, Phòng TN-MT quận phối hợp với UBND các phường kiểm tra, ghi nhận các vấn đề cần khắc phục đối với công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt”, UBND quận Ninh Kiều thông tin.

THANH TIẾN