Dàn diễn viên 'Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên' ra sao sau 46 năm?

Melissa Sue Anderson đóng vai chị cả Mary Ingalls năm cô 11 tuổi. Vai diễn của cô thời điểm ấy được đánh giá cao, mang về cho cô đề cử giải Emmy năm 1978, vượt qua hai tên tuổi Michael Landon và Karen Grassle. Sau Ngôi nhà trên thảo nguyên, nữ diễn viên tham gia thêm nhiều phim, để lại ấn tượng khá tốt trong lòng khán giả. Hiện tại, sao nữ 58 tuổi đang sống tại Montreal, Quebec, Canada cùng chồng và hai con. Kể từ The Con Is On ra mắt năm 2018, không thấy cô xuất hiện trong phim nào khác.