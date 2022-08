Đâm dao ở trường mẫu giáo Trung Quốc, 9 người thương vong

(VTC News) -

Trong bài đăng trên Weibo, cảnh sát huyện An Phúc cho biết nghi phạm Liu Mouhui, 48 tuổi xông vào một trường mầm non tư thực ở huyện An Phúc vào khoảng 11h sáng 3/8.

Thông báo mô tả Liu là "tên côn đồ đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang".

Một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một sỹ quan bế một bé trai từ xe tuần tra sang xe cứu thương trong khi nhiều người dân tập trung bên ngoài trường mẫu giáo

Theo cảnh sát Giang Tây, Mouhui đã bỏ trốn sau khi thực hiện vụ đâm dao.

Nghi phạm Liu Mouhui. (Ảnh: Fox News)

"Cơ quan công an đang nỗ lực hết sức để truy lùng nghi phạm", cảnh sát huyện An Phúc cho biết.

Trung Quốc là nước quản lý rất chặt việc sử dụng súng, hiếm khi ghi nhận các vụ tấn công hàng loạt. Nhưng lại có nhiều vụ đâm dao được báo cáo tại nước này trong những năm gần đây.

Hầu hết trong số này nhắm vào học sinh các trường mẫu giáo với động cơ của các nghi phạm thường là muốn trả thù xã hội.

Tháng 4/2021, 2 trẻ thiệt mạng và 16 người khác bị thương sau khi một người đàn ông cầm dao xông vào một trường mẫu giáo ở miền nam Trung Quốc.

Gần đây nhất, 4 người bị thương trong vụ đâm dao tại một bệnh viện ở Thượng Hải. Kẻ tấn công bị cảnh sát tiêu diệt tại chỗ.