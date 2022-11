Đại tướng Phan Văn Giang dự khai mạc Hội nghị ADMM+ lần thứ 9

Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng các nước ASEAN và Bộ trưởng Quốc phòng, đại diện Bộ trưởng Quốc phòng các nước đối tác gồm: Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Nga và Mỹ. Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, tham dự hội nghị.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen phát biểu dẫn đề.

Ngay trước khi khai mạc ADMM+ lần thứ 9, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã có bài phát biểu dẫn đề. Trong phát biểu của mình, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh, trong bối cảnh môi trường kinh tế và an ninh toàn cầu ngày càng bất ổn, biến động, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau thông qua trao đổi dựa trên sự tôn trọng, hợp tác thực tế và nâng cao năng lực.

Đại tướng Phan Văn Giang tham dự hội nghị.

Thủ tướng Hun Sen cho rằng, thế giới đang ở một thời điểm quan trọng khi nhiều cuộc khủng hoảng phức tạp đang đặt ra mối đe dọa chưa từng có đối với nền tảng hòa bình, ổn định và tiến bộ của nhiều quốc gia trên thế giới. Để vượt qua, ASEAN đang nỗ lực duy trì văn hóa đối thoại và xây dựng lòng tin bằng cách cung cấp một nền tảng an toàn, cởi mở và mang tính xây dựng. Thúc đẩy một chủ nghĩa đa phương rộng mở, bao trùm và dựa trên luật lệ là mục tiêu cốt lõi của ASEAN. Trong nỗ lực này, ASEAN đã cam kết mạnh mẽ duy trì vai trò trung tâm và duy trì sự thống nhất.

Theo Thủ tướng Hun Sen, cần ít nhất 5 yếu tố để hiện thực hóa một “nền an ninh hài hòa” trong khu vực. Thứ nhất, thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN. Thứ hai, thúc đẩy cấu trúc an ninh khu vực mở, bao trùm và dựa trên luật lệ. Thứ ba, tăng cường hợp tác an ninh và quốc phòng lấy người dân làm trung tâm và dựa trên sự tin cậy. Thứ tư, thúc đẩy an ninh toàn diện. Cuối cùng là thúc đẩy an ninh hợp tác.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tại hội nghị.

Ngay sau bài phát biểu của Thủ tướng Hun Sen, ADMM+ lần thứ 9 khai mạc với phát biểu của Đại tướng Tea Banh, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, Chủ tịch ADMM+. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, Hội nghị ADMM+ là sự kiện quan trọng mà Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và các nước đối tác gặp gỡ trực tiếp lần đầu tiên sau 3 năm kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Đây là cơ hội để trao đổi các vấn đề quan trọng liên quan đến khả năng hợp tác phục hồi sau đại dịch cũng như các vấn đề liên quan đến hòa bình khu vực và quốc tế.

Quang cảnh hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia nhấn mạnh vai trò của các cơ chế hợp tác đa phương, cùng với tôn trọng luật pháp quốc tế, kiềm chế, tìm giải pháp hòa bình là lựa chọn đúng đắn nhất để giải quyết bất kỳ nguy cơ nào.

Kể khi ra đời, ADMM+ đã phát triển trở thành một cơ chế hợp tác đa phương chính trong hợp tác quốc phòng, trong các cấu trúc khu vực về ASEAN là trung tâm, để thúc đẩy tiến trình hòa bình, ổn định, thịnh vượng trong khu vực dựa trên nguyên tắc ASEAN đồng thuận đoàn kết và trung tâm.

“Trên cương vị Chủ tịch của ADMM, ADMM+ và các hội nghị có liên quan trong năm nay, Bộ Quốc phòng Campuchia cam kết mạnh mẽ đối với các nguyên tắc về hợp tác hòa bình, bình đẳng, vai trò trung tâm của ASEAN và nỗ lực tập thể đóng góp vào việc giải quyết tất cả thách thức tiềm tàng trong khu vực để đảm bảo hòa bình, sự hài hòa và đối tác toàn diện nhằm mục đích là thúc đẩy an ninh hài hòa và thịnh vượng ở khu vực”, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia phát biểu.