Đại tướng Phan Văn Giang: Đoàn kết và hợp tác vì vùng biển hòa bình

(VTC News) -

Đây là thông điệp của Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khi tiếp xã giao Đoàn lãnh đạo Lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước tham dự Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ nhất, năm 2022 gồm: Campuchia, Trung Quốc, Indonesia, Philippines và Thái Lan.

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xã giao Đoàn lãnh đạo lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước sang tham dự Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ nhất, năm 2022.

Bộ trưởng Phan Văn Giang chào mừng đoàn đại biểu đã sang dự Chương trình giao lưu và Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022, điều này đã thể hiện sự đoàn kết của lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước.

Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước triển khai các hoạt động hợp tác trong thời gian qua, như: chia sẻ thông tin trong phòng, chống tội phạm trên biển; bảo vệ môi trường; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; hỗ trợ đào tạo.

Thời gian tới, Bộ trưởng Phan Văn Giang mong muốn lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước mở rộng các hoạt động hợp tác, như: chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin, tuần tra chung; xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên biển; hỗ trợ ngư dân các nước hoạt động đúng pháp luật.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, thông qua Chương trình giao lưu nhằm củng cố lòng tin giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước, với tinh thần giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình; chung tay, góp sức để giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống; vì mục tiêu xây dựng các vùng biển an ninh, an toàn và môi trường sạch.

Đại diện lãnh đạo lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp đoàn và cho rằng, Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ nhất, năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước trong khu vực, nhất là các nước có vùng biển liền kề với Việt Nam.

Trong những ngày qua, lực lượng thực thi pháp luật các nước đã có nhiều cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, mở rộng hợp tác và nhất là sau khi được tham quan Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022, Trưởng đoàn các nước đều rất ấn tượng trước sự phát triển lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong Đêm giao lưu diễn ra vào tối 10/12, Lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước sẽ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, kết quả và tình cảm tốt đẹp giữa các bên; đồng thời thưởng thức các tiết mục văn nghệ, đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước con người của các nước liên quan.