(VTC News) -

Theo thông tin từ Công an tỉnh Kiên Giang, ngày 28/6, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ thông báo và công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang được Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang.

Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: CAKG).

Nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Nguyễn Nhật Trường mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo của Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, của Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang, để cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, chúc mừng Đại tá Nguyễn Nhật Trường nhận nhiệm vụ mới.

"Đây là sự ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của Đại tá Nguyễn Nhật Trường trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân", Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang nói.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tin tưởng rằng với năng lực, sở trường, cùng trách nhiệm cao trong công tác, Đại tá Nguyễn Nhật Trường sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp đối với ngành.

Đồng thời, ông Trung cũng mong muốn Đại tá Nguyễn Nhật Trường nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ, tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường sinh năm 1974, quê xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Nhật Trường giữ chức các chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ, Trưởng công an huyện Chợ Mới, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh An Giang.

Lâm Ngọc