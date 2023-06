Thượng tá Phan Văn Triều giữ chức Phó Giám đốc Công an Tây Ninh

(VTC News) -

Ngày 26/6, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Lý Hồng Sinh, Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với Thượng tá Phan Văn Triều, Trưởng Công an TP Tây Ninh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Ông Dương Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (phải) và ông Võ Văn Sớm, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Thượng tá Phan Văn Triều. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Phát biểu tại lễ, ông Dương Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chúc mừng Thượng tá Phan Văn Triều đã được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao cương vị mới.

Ông Thắng tin tưởng rằng, trên cương vị công tác mới, Thượng tá Phan Văn Triều tiếp tục phát huy những kinh nghiệm đã có hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, đề nghị với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, tập trung, thống nhất, các đồng chí trong tập thể cấp ủy, lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm giúp đỡ đồng chí Triều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch, mục tiêu mà Đảng uỷ Công an tỉnh đề ra…

Thượng tá Phan Văn Triều - 49 tuổi, quê thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Triều là Trưởng Phòng CSGT, Trưởng Công an TP Tây Ninh.

Hoàng Thọ