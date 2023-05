Công an Tây Ninh triệt phá đường dây mua bán hơn 180 kg ma túy

(VTC News) -

Ngày 30/5, tỉnh Tây Ninh đã khen thưởng Ban chuyên án do lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì phối hợp cùng các đơn vị chức năng triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ tang vật hơn 180kg ma túy các loại.

Vào cuối tháng 12/2022, qua nắm tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn, Công an tỉnh Tây Ninh nhận được thông tin một nhóm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng, quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia, móc nối với các đầu mối ở nước ngoài để đưa ma túy vào Việt Nam tiêu thụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc và Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, trao thưởng cho các lực lượng tham gia phá án.

Xác định được tính chất phức tạp của vụ án nên vào 12/2022, chuyên án được thành lập và sau hơn 6 tháng theo dõi, đeo bám các đối tượng, ngày 24/5, Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP.HCM và một số đơn vị liên quan tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép hơn 180kg ma túy các loại từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Theo hồ sơ, đường dây do các đối tượng người Việt trong nước, móc nối với người nước ngoài, sau đó lợi dụng hoạt động vận chuyển hàng hóa, chúng cất giấu ma túy vào các loại hàng hóa thông thường như: bánh kẹo, mỹ phẩm, quà tặng... nhằm tránh bị phát hiện.

Các đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, thường lợi dụng địa bàn Tây Ninh làm nơi trung chuyển.

Ma túy các loại thu giữ tại hiện trường.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đây là một chuyên án điển hình trong việc lãnh đạo thống nhất, tập trung của Ban Giám đốc với tinh thần quyết tâm, quyết liệt của các lực lượng tham gia.

Bộ Công an cũng đã có thư khen biểu dương thành tích của Công an tỉnh Tây Ninh và đề nghị Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hoàng Thọ