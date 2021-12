Đại biểu Hà Nội chất vấn về giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất

(VTC News) -

Sáng 9/12, kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; việc triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Trong phần chất vấn, Đại biểu Nguyễn Duy Chính (tổ Hoàng Mai) bày tỏ quan tâm đến các giải pháp cụ thể của Sở Công Thương để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp duy trì và khôi phục sản xuất.

"Hiện nay, tôi được biết trên cơ sở phương án “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, theo kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 29/10/2021 của UBND Thành phố về việc thực hiện quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, UBND Thành phố đã giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh; hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp duy trì và khôi phục sản xuất để giữ đơn hàng, chuỗi cung ứng", đại biểu Nguyễn Huy Chính nêu trong phần chất vấn.

Với tư cách là Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ TP Hà Nội, thay mặt các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, đại biểu Nguyễn Duy Chính đề nghị Giám đốc Sở Công Thương cho biết Sở đã tổng hợp và đề xuất triển khai các giải pháp cụ thể thế nào theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

Đại biểu Nguyễn Duy Chính (tổ Hoàng Mai) chất vấn.

Dẫn chứng về những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh đến tình hình kinh tế, đại biểu Nguyễn Duy Chính cho biết, theo thống kê, trong 10 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn thành phố có 19.848 doanh nghiệp thành lập mới (giảm 10% so với cùng kỳ năm trước), 2.566 doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể (tăng 26% so với cùng kỳ năm trước), 11.034 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động (tăng 17% so với cùng kỳ năm trước).

GRDP 9 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố tăng 1,28% - mức thấp nhất từ trước đến nay. Chỉ tiêu năm 2021 tăng trưởng 7,5% dự báo khó có thể hoàn thành.

Vì vậy, theo ông Chính, việc khôi phục lại hoạt động của các doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế là nhiệm vụ rất cần thiết.

Theo Đại biểu Nguyễn Duy Chính, dịch bệnh COVID-19 hiện nay vẫn diễn biến phức tạp trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Đặc biệt trên địa bàn thành phố Hà Nội, tính từ ngày 7/11/2021 đến nay, số ca mắc mới phát sinh tăng đột biến; trong đó những ngày gần đây mỗi ngày đều nghi nhận số ca mắc mới từ 500 đến 700 ca.

"Về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian từ đợt dịch lần thứ 4 cho đến nay, tôi nhận thấy UBND TP Hà Nội đã có các biện pháp quyết liệt, kịp thời và phù hợp để kiểm soát dịch bệnh. Điều này cũng đã được nêu tại Báo cáo số 351 của UBND TP Hà Nội được trình bày tại ngày làm việc đầu tiên Kỳ họp HĐND TP Hà Nội lần này", vị đại biểu tổ Hoàng Mai nói.

Ông Chính nhắc lại một số điểm sáng trong công tác phòng, chống dịch của thành phố như: Chủ động áp dụng biện pháp phòng chống dịch phù hợp, kiểm soát chặt chẽ nhưng không cực đoan; thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội.

Trong giai đoạn giãn cách xã hội từ 24/7 đến 21/9, UBND thành phố tận dụng tối đa được tối đa khoảng thời gian vàng để thực hiện xét nghiệm thần tốc trên diện rộng, đánh giá nguy cơ lây nhiễm, bóc tách F0 và kiểm soát dịch bệnh. Hà Nội đã hoàn thành công tác tiêm chủng bao phủ mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn.

Hà Nội cũng thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, Quyết định số 23 của Thủ tướng và các chính sách đặc thù của Thành phố, chăm lo chia sẻ những khó khăn, đặc biệt là đối với những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Đối với câu hỏi chất vấn của Đại biểu Nguyễn Duy Chính, chủ tọa điều hành phiên chất vấn cho biết, Sở Công Thương sẽ trả lời bằng văn bản.