Đà Nẵng dừng dạy học trực tiếp từ ngày 15/11 như dự kiến

(VTC News) -

Tối 10/11, kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố thống nhất với đề xuất Sở GD-ĐT về việc tam thời chưa cho học sinh đi học trực tiếp trở lại vào ngày 15/11 tới do dịch diễn ra đang phức tạp.

Bà Yến cũng cho biết thêm, lý do việc dạy học trực tiếp chưa triển khai là vì tiêm chủng cho học sinh trung học phổ thông chưa đủ 14 ngày. Cạnh đó, việc tiêm chủng cho học sinh lớp 8, lớp 9 cũng chưa được triển khai.

“UBND thành phố giao Sở GD-ĐT đánh giá tình hình cụ thể để có tham mưu cho từng cấp học, khối học đi học trực tiếp. Việc đi học trở lại phải được thông báo trước 1 tuần để các trường, giáo viên và học sinh có sự chuẩn bị”, bà Yến nói.

Đà Nẵng tiêm vaccine cho học sinh 15 đến 17 tuổi.

Như vậy, do diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, đây là thứ 2 trong khoảng nửa tháng qua, TP Đà Nẵng quyết định lùi thời gian dạy học trực tiếp.

Trước đó, Đà Nẵng cũng dự định mở cổng trường đón học sinh khối 1, 6, 9 từ ngày 1/11 và các khối còn lại từ ngày 8/11. Tuy nhiên, cuối tháng 10, Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã đề xuất và được lãnh đạo UBND thành phố đồng ý lùi thời gian tổ chức dạy học trực tiếp, dự kiến đến ngày 15/11.

Cũng tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến thống nhất việc dừng tiêm vaccine cho trẻ em từ 15 đến dưới 18 chưa có mã định danh. Bà Yến cho biết, theo kế hoạch, vào ngày mai (11/11), ngành y tế sẽ tiêm vaccine cho trẻ em dưới 18 tuổi, tuy nhiên do có vướng mắc mã định danh cho học sinh nên Sở Y tế cần có thông báo về việc tạm dừng tiêm.

Bà Yến yêu cầu các Sở Y tế, Sở GD-ĐT và Công an thành phố thống nhất việc phải có mã định danh mới tổ chức tiêm cho học sinh. Bà Yến cũng yêu cầu phải thống nhất quản lý học sinh khối phổ thông trung học là do Sở GD-ĐT quản lý; khối phổ thông cơ cở trở xuống là do quận, huyện quản lý.

Theo dự kiến, từ ngày 11 - 17/11, ngành y tế TP Đà Nẵng sẽ tổ chức tiêm chủng mũi 1 vaccine Pfizer cho khoảng 34.000 học sinh lớp 8, 9. Ngành y tế tổ chức 110 đội tiêm chủng tại 18 điểm tiêm ở tất cả các quận, huyện để bảo đảm mục tiêu tiêm an toàn.