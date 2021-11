Huyện duy nhất ở Hà Nội cho học sinh đi học trực tiếp thế nào?

(VTC News) -

Ngày 6/11, Sở GD&ĐT Hà Nội đồng ý với đề xuất của phòng GD&ĐT huyện Ba Vì chỉ cho học sinh khối 9 trên địa bàn đi học từ 8/11, riêng trường THCS Vân Hòa đi học từ 10/11. Mỗi xã của huyện Ba Vì sẽ chọn một trường THCS để mở cửa. Học sinh các khối còn lại tại Ba Vì và 29, huyện, thị xã khác tiếp tục học trực tuyến. Học sinh mầm non vẫn nghỉ học.

Sở yêu cầu phòng GD&ĐT Ba Vì chỉ đạo rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với các nhà trường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khi tổ chức dạy học trực tiếp.

Chia đôi lớp, kết hợp học online

Ông Phùng Ngọc Oanh, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết, hiện 31 trường THCS tại 21 xã, thị trấn hoàn tất việc khử khuẩn, chuẩn bị cơ sở vật chất, kế hoạch dạy học, sẵn sàng đón học sinh lớp 9 đến lớp. UBND huyện đã đưa ra các phương án chung, đồng thời phê duyệt phương án riêng của từng trường.

Tỷ lệ giáo viên tại các trường trên địa bàn huyện Ba Vì tiêm mũi 1 đạt 98,27%, tỷ lệ phủ mũi 2 trên 94%. Đồng thời cũng chưa ghi nhận trường hợp giáo viên, học sinh là F1, F2 hay phải theo dõi sức khỏe tại nhà do trở về từ vùng có dịch. Tất cả giáo viên dạy lớp 9 tiêm 2 mũi, đủ điều kiện đến trường dạy trực tiếp.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, các trường sẽ chia đôi số lớp để dạy hai buổi. Lớp nào quá đông, trường chia đôi sĩ số. Việc này linh hoạt, tùy từng trường.

Trưởng phòng GD&ĐT Ba Vì cho biết, các trường ở Ba Vì sẽ khảo sát, thống kê những học sinh lớp 9 chưa muốn đến trường từ ngày 8/11 để bố trí dạy trực tuyến cho các em. Việc đăng ký học trực tiếp sẽ theo tinh thần tự nguyện. Những gia đình chưa muốn con đến trường có thể đăng ký học tại nhà.

Theo khảo sát đến sáng 7/11, 3% phụ huynh học sinh lớp 9 trên địa bàn huyện không đồng ý học trực tiếp. Các trường sẽ tiếp tục thống kê số lượng đăng ký học trực tuyến hay trực tiếp để có phương án cụ thể.

Đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp. (Ảnh minh hoạ: G.L)

Từng bước mở cửa trường học

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, việc mở lại trường học duy nhất tại huyện Ba Vì từ ngày mai (8/11) do địa phương này có độ an toàn cao hơn các quận, huyện, thị xã khác của thành phố.

Trong quá trình tổ chức mở lại trường học ở Ba Vì, thành phố sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm, từ đó dần dần mở lại trường học ở các quận, huyện, thị xã còn lại. Trong thời gian chờ mở cửa, Sở GD&ĐT cũng chỉ đạo các quận, huyện, thị xã liên tục rà soát, đánh giá tình hình, lên phương án theo tình hình dịch bệnh cụ thể từng khu vực.

Thành phố sẽ xem xét, đánh giá từng phương án cụ thể, nơi nào bảo đảm các tiêu chí, các điều kiện an toàn cho học sinh sẽ cho phép mở lại trường học ngay.

Về lý do điều chỉnh phương án đi học trở lại của học sinh, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội đã thay đổi, số ca mắc trong những ngày gần đây tăng gấp nhiều lần so với thời điểm quyết định cho học sinh 18 huyện ngoại thành đến trường nên phải điều chỉnh phương án để bảo vệ an toàn sức khỏe cho học sinh.

"Hà Nội sẽ mở hệ thống giáo dục và đào tạo nhưng cách làm là đi từng bước để bảo đảm an toàn cao nhất cho trẻ em", ông Cương nhấn mạnh và cho biết thêm, hiện toàn thành phố có gần 3.000 trường học với khoảng 2,1 triệu học sinh nhưng đến nay đều chưa được tiêm vaccine. Việc đưa tất cả trường học trở lại đồng loạt trong bối cảnh như vậy rất rủi ro.

Đồng thời, những ngày gần đây, thành phố liên tục xảy ra các chuỗi lây nhiễm phức tạp liên quan tới việc tập trung đông người ở các quận Hoàng Mai, Đống Đa, các huyện Quốc Oai, Mê Linh, Gia Lâm, gần đây nhất là ca bệnh tại quận Ba Đình, Hà Đông. Đặc biệt, từ ngày 28/10 đến nay, số ca nhiễm tăng, từ hơn 30 ca/ngày lên tới hơn 130 ca/ngày.

Nhiều tỉnh thành sau khi mở lại trường học đã phát sinh ổ dịch lây nhiễm cho học sinh dẫn đến buộc phải đóng cửa trở lại đòi hỏi thành phố phải thận trọng hơn, đã mở cửa phải bảo đảm an toàn cho học sinh; kiên quyết không mở khi thấy rõ nguy cơ lây nhiễm trong trường học, ông Cương khẳng định.