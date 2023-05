Cứu người Việt bị ép làm việc ở Philippines: Bộ Ngoại giao cập nhật mới nhất

(VTC News) -

"Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của Philippines để xác định tình trạng cư trú của lao động, phối hợp cung cấp thông tin để thúc đẩy chính quyền sở tại sớm đưa ra phương hướng giải quyết và điều tra vụ việc, kịp thời bảo hộ công dân, đảm bảo quyền và lợi ích của công dân Việt Nam", Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cập nhật thông tin sau khi nhiều người Việt được giải cứu khỏi các cơ sở bị ép buộc làm việc ở Philippines.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines, ngày 4/5, các lực lượng chức năng Philippines đã giải cứu hơn 1.000 người, trong đó có công dân Việt Nam bị ép buộc làm việc trong cơ sở do Tập đoàn Clark Sun Valley Hub làm chủ ở Pampanga, gần Thủ đô Manila. Những người này sau đó lưu trú an toàn tại một cơ sở do cơ quan chức năng Philippines bố trí.

Bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam chủ trương thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn và trật tự, đồng thời kiên quyết đấu tranh chống di cư trái phép, đưa người di cư trái phép và buôn bán người.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao đã và đang phối hợp với cơ quan chức năng liên quan tăng cường tuyên truyền về việc người dân ra nước ngoài tìm việc theo hình thức tự túc - cần cảnh giác với những lời mời chào “việc nhẹ lương cao”, “không cần bằng cấp” vì họ có thể nhanh chóng trở thành nạn nhân bị bóc lột sức lao động trong các cơ sở cờ bạc trực tuyến, cư trú bất hợp pháp hoặc thậm chí trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người.

