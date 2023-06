Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức đổ lỗi, đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới

(VTC News) -

Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) vừa hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Minh Quân (50 tuổi, cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, TP.HCM) và 7 bị can khác về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Kết luận điều tra cho rằng, trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Minh Quân chưa thành khẩn khai báo, đổ lỗi, đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới; nên cần xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.

Nguyễn Minh Quân trước thời điểm bị bắt.

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Minh Quân, Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, kiêm Chủ tịch hội đồng KHCN bệnh viện, tổ trưởng tổ chuyên gia xét thầu, tổ soạn thảo hồ sơ mời thầu, tổ mở thầu năm 2016.

Nguyễn Minh Quân ký quyết định thành lập tổ soạn thảo, tổ mở thầu, tổ Chuyên gia xét thầu, tổ thẩm định thầu với các thành viên là 2 Phó Giám đốc, Trưởng phòng Vật tư trang thiết bị y tế, Trưởng phòng Tài chính kế toán và các nhân viên Bệnh viện khác khi họ không đủ điều kiện là vi phạm quy định tại Khoản 3, Điều 116, 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Nguyễn Minh Quân tuy không đứng tên pháp nhân, giám đốc công ty nhưng về bản chất Nguyễn Minh Quân mới là chủ thật sự và là người điều hành hoạt động của 4 công ty tham gia thầu (gồm: Nguyễn Tâm, Ngọc Đạo, Trung Dung và Thanh Vương SG).

Nguyễn Văn Lợi Giám đốc Công ty Nguyễn Tâm và những người đứng tên Giám đốc các công ty còn lại thực chất chỉ là người làm thuê do Nguyễn Minh Quân dựng lên để phục vụ việc kinh doanh thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế theo chỉ đạo của Quân.

Nguyễn Minh Quân chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi sử dụng pháp nhân của các Công ty trong nhóm để tham gia đấu thầu 27 gói thầu từ năm 2016 - 2019 là hành vi thông thầu, gian lận trong đấu thầu, không đảm bảo minh bạch trong hoạt động đấu thầu quy định tại khoản 3, 4, 6 Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013.

Nguyễn Minh Quân dùng ảnh hưởng cá nhân để chỉ đạo, gây sức ép với các nhân viên dưới quyền, thành viên các tổ chấm thầu ký hợp thức hồ sơ thầu để Công ty Nguyễn Tâm và các công ty khác do Nguyễn Văn Lợi quản lý mặc định là đơn vị trúng thầu là hành vi bị cấm trong đấu thầu.

Như vậy, Nguyễn Minh Quân đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu vi phạm quy định tại Khoản 2, Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013.

Hành vi của Nguyễn Minh Quân đã phạm vào tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015. Nguyễn Minh Quân thực hiện hành vi phạm tội với vai trò chủ mưu, cầm đầu.

"Nguyễn Minh Quân phải chịu trách nhiệm hình sự về hậu quả thiệt hại của 27 gói thầu số tiền hơn 81 tỷ đồng", kết luận điều tra nêu.

Ngoài tình tiết lợi dụng chức vụ quyền hạn, Nguyễn Minh Quân còn phạm tội với động cơ vụ lợi vì kết quả điều tra xác định: Đối với khoản lợi nhuận từ việc trúng 27 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế vào Bệnh viện TP Thủ Đức, số tiền này sau khi trừ đi chi phí trả lương cho nhân viên, chi phí phục vụ hoạt động của nhóm các Công ty thì đều chuyển về cho Nguyễn Minh Quân và vợ quân là Nguyễn Trần Ngọc Diễm.

Tổng số tiền hưởng lợi của vợ chồng Nguyễn Minh Quân đối với 27 gói thầu là 103,6 tỷ đồng, được xác định là tiền thu lợi bất chính cần phải thu hồi.

Theo C03, Luật đấu thầu có thông tư, nghị định hướng dẫn nhưng mang tính chất chung chung, chưa có hướng dẫn chi tiết cho từng hạng mục cụ thể. Hiện các trang thiết bị y tế chỉ phân nhóm, chưa chỉ rõ nhà sản xuất và giá đi kèm trên cơ sở công khai giá nhập khẩu của nhà cung cấp và thống nhất giá của nhiều bộ ngành như Bộ Công thương, Tài chính, Y tế. Điều này đã tạo ra kẽ hở để lách luật, trục lợi, đẩy giá trang thiết bị y tế lên cao. Từ đó C03 kiến nghị các bộ ngành cần nghiên cứu đưa một số loại trang thiết bị y tế vào mặt hàng bình ổn giá và quản lý giá để doanh nghiệp không câu kết nâng giá sản phẩm.

Hoàng Thọ