Công ty 'sân sau' của cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức hoạt động ra sao?

(VTC News) -

Ngày 15/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đề nghị truy tố bị can Nguyễn Minh Quân - cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức cùng Nguyễn Văn Lợi - Giám đốc Công ty Nguyễn Tâm về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3 điều 222 Bộ luật Hình sự.

Cùng tội danh, C03 đề nghị truy tố Trần Hậu Nghĩa - Giám đốc Công ty thiết bị y tế Hải Đăng và 5 cán bộ, nhân viên của Bệnh viện TP Thủ Đức gồm: Nguyễn Thị Ngọc và Nguyễn Lan Anh (đều là Phó giám đốc; Ngô Trương Ngọc Bích, Trưởng phòng vật tư; Đặng Thị Hiên - Kế toán trưởng; Nguyễn Huy Việt - nhân viên phòng vật tư.

Bị can Nguyễn Minh Quân, cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức. (Ảnh: Bộ Công an)

Theo kết luận điều tra về vụ án sai phạm đấu thầu, ông Nguyễn Minh Quân giữ chức Giám đốc, đại diện pháp luật của Bệnh viện Thủ Đức từ năm 2007 đến khi bị bắt.

Từ năm 2016 - 2020, bệnh viện tổ chức 31 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế để phục vụ khám chữa bệnh. Trong đó 28 gói đã hoàn thiện thanh toán với tổng giá trị 346 tỷ đồng.

Trong thời gian làm Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, ông Quân đã chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi thành lập 3 Công ty, gồm: Công ty Nguyễn Tâm, Công ty Trung Dung, Công ty Thanh Vương SG.

Trong đó, Lợi đứng tên Giám đốc Công ty Nguyễn Tâm, Đồng Thị Xuân Thu (vợ Lợi) đứng tên Giám đốc Công ty Thanh Vương SG, Thạm Thị Bích Chi (nhân viên kế toán, làm thuê cho Nguyễn Văn Lợi) đứng tên Giám đốc Công ty Trung Dung.

Nguyễn Minh Quân giao cho Lợi quản lý 3 công ty này và Công ty Ngọc Đạo gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, để phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Trong đó, có 2 gói thầu năm 2017 và 1 gói thầu năm 2020 đã phê duyệt kết quả trúng thầu nhưng sau đó đã huỷ hợp đồng, chưa thực hiện việc thanh toán tiền cho nhà thầu.

Đối với 28 gói thầu còn lại đã hoàn thiện việc thanh toán với tổng giá trị hơn 346 tỷ đồng do Nguyễn Trần Ngọc Diễm (vợ ông Quân) thành lập và đứng tên Giám đốc từ trước khi ông Quân quen biết Lợi.

Khi tham gia đấu thầu trang thiết bị y tế vào Bệnh viện TP Thủ Đức, ông Quân chỉ đạo Lợi sử dụng 3 công ty trong 4 công ty trên để nộp hồ sơ dự thầu. Khi muốn công ty nào trúng thầu thì sẽ chỉnh sửa thông tin, cố ý làm cho hồ sơ của công ty này tốt hơn hồ sơ của 2 công ty còn lại và đưa ra báo giá thấp hơn để trúng thầu.

Về phía Bệnh viện TP Thủ Đức, khi tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị y tế, Nguyễn Minh Quân ký các quyết định thành lập tổ chuyên gia xét thầu và tổ thẩm định thầu cho đủ thành phần và thủ tục theo quy định về đấu thầu từ khâu lập dự toán đến tổ chức mời thầu, chấm thầu, ký hợp đồng.

Tuy nhiên, thực chất các tổ này không hoạt động theo quyết định được phân công và không thực hiện bất kỳ công việc gì liên quan đến đấu thầu, chỉ thực hiện nhiệm vụ ký hoàn thiện, hợp thức hồ sơ.

Về việc làm hồ sơ thầu, Nguyễn Minh Quân trực tiếp chỉ đạo và giao cho tổ mua sắm gồm: Ngô Trương Ngọc Bích, Trưởng phòng vật tư trang thiết bị y tế; Đặng Thị Hiên, Trưởng đơn vị đầu tư dự án; Nguyễn Huy Việt, nhân viên phòng vật tư trang thiết bị y tế. 3 người này phối hợp với Nguyễn Văn Lợi thực hiện toàn bộ việc soạn thảo tất cả hồ sơ liên quan đến giá dự toán, tổ chức đấu thầu, mua sắm.

Sau khi tổ mua sắm hoàn thiện hồ sơ, ông Quân chỉ đạo các cán bộ thuộc các tổ đấu thầu ký cho cho đủ thành phần, hợp thức hồ sơ đấu thầu, những nội dung liên quan không được quyền can thiệp.

Theo sự chỉ đạo của Nguyễn Minh Quân, từ năm 2016 - 2020 các cán bộ tại Bệnh viện TP Thủ Đức đã hợp thức hóa hồ sơ, ấn định cho nhóm 4 công ty do Lợi quản lý, gồm: Công ty Nguyễn Tâm, Công ty Ngọc Đạo, Công ty Trung Dung, Công ty Thanh Vương SG trúng 27 gói thầu tại Bệnh viện TP Thủ Đức, với tổng giá trị trúng thầu hơn 345 tỷ đồng.

Trong số 27 gói thầu có 3 gói thầu (1 gói thầu trang thiết bị y tế năm 2018 và 2 gói thầu trang thiết bị y tế năm 2019) Bệnh viện TP Thủ Đức không thành lập các tổ chấm thầu, thẩm định thầu mà thuê đơn vị tư vấn là Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Thành Công (Công ty Thành Công) và Công ty CP Đầu tư kiểm định và xây dựng Sông Hồng (Công ty Sông Hồng).

Giá trị hợp đồng tư vấn Công ty Thành Công ký với Bệnh viện TP Thủ Đức hơn 104 triệu đồng. Giá trị hợp đồng tư vấn Công ty Sông Hồng ký với Bệnh viện TP Thủ Đức là 4 triệu đồng.

Trong cả 3 gói thầu do Công ty Sông Hồng và Công ty Thành Công thực hiện việc chấm thầu/thẩm định thầu đều chỉ có 3 Công ty do Nguyễn Văn Lợi quản lý gồm: Công ty Nguyễn Tâm, Công ty Thanh Vương SG, Công ty Trung Dung mua hồ sơ thầu và tham gia dự thầu, ngoài ra không có công ty nào khác.

Do vậy, Nguyễn Minh Quân và Nguyễn Văn Lợi không cần thông đồng, móc ngoặc hay can thiệp vào việc chấm thầu/thẩm định thầu của Công ty Sông Hồng và Công ty Thành Công thì vẫn sẽ có 1 công ty trong nhóm do Nguyễn Văn Lợi quản lý trúng thầu.

Cả 3 gói thầu này, Công ty Thành Công và Công ty Sông Hồng đều đánh giá Công ty Nguyễn Tâm trúng thầu vì đáp ứng đủ các điều kiện.

Về số tiền hưởng lợi, Nguyễn Minh Quân là chủ tài khoản của Bệnh viện TP Thủ Đức, khi bệnh viện thanh toán tiền cho gói thầu, Nguyễn Minh Quân ký uỷ nhiệm chi (Ngân hàng Vietcombank chuyển khoản vào tài khoản của một trong các công ty trúng thầu là một trong 4 công ty do Lợi quản lý).

Do Quân biết giá mua và giá trúng thầu, nên ước tính được khoản lợi nhuận các công ty trúng thầu thu được sau khi trừ đi các chi phí hợp lý, hợp lệ theo hạch toán của các công ty trúng thầu.

Ngay khi ký ủy nhiệm chi chuyển tiền vào tài khoản các công ty trúng thầu, ông Quân sẽ chỉ đạo Lợi chuyển khoản toàn bộ lợi nhuận cho mình và vợ để mua bất động sản, ô tô hoặc chi tiêu cá nhân.

Từ 11/3/2017 - 11/9/2020, theo chỉ đạo của Quân, Lợi đã chỉ đạo các công ty trúng thầu chuyển khoản toàn bộ lợi nhuận của 27 gói thầu tổng cộng 64 lần, với tổng số tiền 103,6 tỷ đồng, từ nguồn tiền bệnh viện đã thanh toán cho các công ty trúng thầu.

Hoàng Thọ