Cựu Bộ trưởng Y tế 4 lần nhận hối lộ từ Chủ tịch Công ty Việt Á

(VTC News) -

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can vụ Việt Á.

Theo kết luận, ông Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Y tế) bị cáo buộc tội nhận hối lộ hơn 2,25 triệu USD, làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương kit xét nghiệm COVID-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Trong vụ án, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long khi làm Thứ trưởng đã ký công văn đề xuất không hiệp thương giá mà đề nghị Bộ Tài chính thực hiện hiệp thương với sinh phẩm chẩn đoán COVID-19 theo nguyên tắc: Giá sản xuất cộng thuế và cộng lãi. Việc này nhằm "khuyến khích sản xuất trong nước".

Bộ Y tế còn đề xuất mua 200.000 test của Công ty Việt Á với giá 470.000 đồng/test. Bị can Phan Quốc Việt, Chủ tịch Công ty Việt Á đồng ý mức này.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long.

Ông Nguyễn Thanh Long bị cáo buộc đã can thiệp, tác động và chỉ đạo giúp Công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành test xét nghiệm COVID-19; hiệp thương giá và kiểm tra hiệp thương sai quy định. Việt Á do vậy được tiêu thụ số lượng lớn sản phẩm, thu lời bất chính.

Quá trình này, Phan Quốc Việt nhiều lần đưa tiền cho ông Long. Lần đầu vào tháng 12/2020, thông qua Nguyễn Huỳnh, thư ký của ông Long, Việt đưa 200.000 USD cho cựu Bộ trưởng.

Một tháng sau, Phan Quốc Việt tiếp tục đưa 2 tỷ đồng và 1 triệu USD cho Nguyễn Huỳnh. Huỳnh chuyển lại 1 triệu USD cho ông Long, còn giữ lại 2 tỷ đồng.

Tháng 6/2021, Phan Quốc Việt gặp ông Long tại trụ sở Bộ Y tế. Anh ta đưa cho ông Long thêm 50.000 USD. Sau đó, Việt còn hối lộ thêm một lần nữa.

Tổng cộng, bị can Việt đã 4 lần hối lộ ông Nguyễn Thanh Long, tổng số 2,25 triệu USD (tương đương 51,1 tỷ đồng). Bị can Nguyễn Huỳnh cũng nhận hối lộ 2 lần, tổng số 4 tỷ đồng của Việt.

Một bị can khác tại Bộ Y tế, Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình cũng được nhận hối lộ 300.000 USD từ Phan Quốc Việt.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và các thuộc cấp do vậy bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ" theo khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình truy tố, xét xử vụ án, Cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị xem xét các tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình đối với các bị can Nguyễn Thanh Long do thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án. Ông Long có thành tích xuất sắc trong công tác và đã nộp khắc phục phần lớn số tiền nhận từ Phan Quốc Việt.