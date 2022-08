Cứu 40 người bơi qua sông trốn khỏi casino ở Campuchia, 6 người được khen thưởng

(VTC News) -

Chiều 25/8/2022, Giám đốc Công an tỉnh An Giang ký Quyết định khen thưởng đột xuất cho 6 người dân đã dũng cảm cứu 40 người bơi qua sông Bình Di, thị trấn Long Bình, huyện An Phú sau khi trốn khỏi casino ở Campuchia.

Đại diện Công an tỉnh An Giang trao giấy khen cho 6 cá nhân.

Chủ tịch UBND huyện An Phú cũng tặng giấy khen đột xuất cho 6 cá nhân nói trên với thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trước đó, vào khoảng 9h45 ngày 18/8, do bị ép làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi, không được trả lương, bị đánh đập, tra tấn tàn nhẫn nên 40 người dân Việt Nam đang làm việc tại casino (thuộc ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia) đã tháo chạy, bơi qua sông Bình Di để về Việt Nam.

Khi phát hiện vụ việc, các anh Nguyễn Văn Tý (sinh năm 1982), Trần Văn Trường (sinh năm 2002), Lê Bình Hổ (sinh năm 1974), Nguyễn Thành Công (sinh năm 1996), Ngô Văn Sẹn (sinh năm 1984) và Mai Văn Hùng (sinh năm 1986, cùng ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú) nhanh chóng dùng vỏ lãi, chạy ra sông ứng cứu, đưa 40 người dân vào bờ an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng.