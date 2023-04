Cuộc thi sáng tác bài hát 'Công an quận Bắc Từ Liêm – Những mùa hoa chiến công'

(VTC News) -

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), UBND quận Bắc Từ Liêm phát động cuộc thi sáng tác bài hát với chủ đề “Công an quận Bắc Từ Liêm – Những mùa hoa chiến công”.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền trong nhân dân về tinh thần dũng cảm, tận tuỵ vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an quận Bắc Từ Liêm tạo chuyển biến nhận thức và trách nhiệm của từng công dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, từ đó động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực ủng hộ và giúp đỡ lực lượng công an quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, cuộc thi cũng là hoạt động giáo dục truyền thống vẻ vang, những chiến công to lớn của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an quận Bắc Từ Liêm nói riêng, từ đó động viên mỗi cán bộ chiến sĩ Công an quận tiếp tục rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhà nước, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận trong tình hình mới.

Đối tượng dự thi là toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân, người có tâm huyết, có năng khiếu sáng tác bài hát trong và ngoài quận Bắc Từ Liêm, đặc biệt khuyến khích các tập thể, cán bộ chiến sĩ Công an quận Bắc Từ Liêm, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn quận tham gia và gửi tác phẩm dự thi.

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo sẽ căn cứ vào các tiêu chí để đánh giá tác phẩm dự thi bao gồm:

Các sáng tác khai thác và phản ánh hoạt động của cán bộ, chiến sĩ công an với chủ đề “Công an quận Bắc Từ Liêm – Những mùa hoa chiến công”;

Ca ngợi truyền thống xây dựng – chiến đấu – phát triển của Công an nhân dân Việt Nam nói chung và Công an quận Bắc Từ Liêm nói riêng;

Biểu dương tinh thần, khí thế cách mạng, sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các đoàn thể, nhân dân quận Bắc Từ Liêm trong phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”;

Ca ngợi phẩm chất người Công an quận Bắc Từ Liêm “Vì nhân dân phục vụ, Vì cuộc sống bình yên”.

Tác phẩm dự thi phải là những sáng tác mới, chưa được công bố, được trình bày bằng văn bản trên khổ A4 kèm theo file MP3, MP4 hoặc file Audio (các tác giả gửi bản ghi âm demo hoặc bản thu âm hoàn chỉnh, khuyến khích tác giả gửi kèm Video). Không hạn chế số lượng tham gia dự thi.

Thời gian nhận bài dự thi: Từ 1/5/2023 đến 31/7/2023.

Bài dự thi gửi về ghi rõ: Bài dự thi cuộc vận động sáng tác ca khúc "Công an quận Bắc Từ Liêm – Những mùa hoa chiến công" và gửi về Ban Tổ chức cuộc thi: Đội An ninh - Công an Quận Bắc Từ Liêm (phường Minh Khai, quận Bắc từ Liêm, Hà Nội), hoặc Cabtl.nhungmuahoachiencong@gmail.com.

Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải nhất (20.000.000 đồng), 2 giải nhì (15.000.000 đồng), 3 giải ba (10.000.000 đồng), 5 giải khuyến khích (7.000.000 đồng) và 1 giải ca khúc nhận được nhiều lượt bình chọn nhất qua các phương tiện truyền thông (5.000.000 đồng) cho tập thể, cá nhân có tác phẩm dự thi đạt chất lượng tốt nhất.

