Công an giúp bé trai 15 tuổi đạp xe từ Hà Giang xuống Hải Phòng tìm mẹ

(VTC News) -

Chiều 26/6, Công an TP Hải Phòng cho biết, 2 cán bộ, chiến sỹ Công an quận Dương Kinh vừa giúp đỡ một nam sinh THCS lạc từ Hà Giang về Hải Phòng tìm được gia đình.

Khoảng 2h sáng cùng ngày, 2 cán bộ, chiến sỹ Công an quận Dương Kinh thực hiện nhiệm vụ chốt an ninh trật tự tại khu vực chân cầu Võ Nguyên Giáp (Hải Phòng) đã phát hiện thiếu niên đi bộ qua chốt. Hai người gọi bé lại hỏi chuyện.

Em Quyến dược chăm sóc tại trụ sở Công an quận Dương Kinh chờ người nhà xuống đón.

Thiếu niên kể tên là Hoàng Văn Quyến (SN 2006, học lớp 9), đang sinh sống cùng bố đẻ, bà nội và em gái ở Hà Giang. Do đang được nghỉ hè nên ngày 23/6, Quyến rời nhà, đạp xe xuống thăm mẹ đang làm công nhân tại một doanh nghiệp ở Hải Phòng.

Trên đường đi, lúc mệt quá Quyến nằm ngủ thiếp đi và bị kẻ xấu đánh cắp mất xe đạp và ba lô ở khu vực tỉnh Phú Thọ. Sau đó, Quyến gặp được một số người tốt cho đi nhờ tới Hà Nội rồi xuống Hải Phòng.

Quyến kể mẹ em làm công nhân, đang trọ ở số nhà 12 ngõ 566 đường Phạm Văn Đồng (Dương Kinh, Hải Phòng). Một cán bộ cảnh sát chốt Công an quận Dương Kinh xác minh lại địa chỉ nhưng mẹ Quyến đã về quê.

Sau đó, cán bộ Công an quận tiếp tục gọi điện về Công an xã Vĩnh Phúc (Bắc Quang, Hà Giang) thì được biết, bố mẹ em Quyến đã báo công an xã việc em đang bị lạc và chưa tìm thấy.

Nhờ sự phối hợp của cán bộ, chiến sỹ công an 2 địa phương ngay trong đêm, Quyến được gặp bố mẹ qua điện thoại. Sau đó, cán bộ, chiến sỹ chốt Công an quận Dương Kinh mua đồ ăn, thức uống cho Quyến và chở về Công an quận để chờ bố mẹ em từ Hà Giang xuống đón.

Được biết, bố mẹ em Quyến là Hoàng Trung Kiện (SN 1982) và Nông Thị Mây (SN 1983, trú tại xã Vĩnh Phúc (Bắc Quang, Hà Giang).