Cuộc tấn công sân bay Kabul thứ hai có thể xảy ra trong 24-36 giờ tới

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ cho biết ông đã chỉ đạo các chỉ huy quân sự Mỹ thực hiện “mọi biện pháp có thể” để đảm bảo an ninh, an toàn cho tất cả các cơ quan chức năng, nguồn lực và người dân Mỹ tại sân bay Kabul.

Hôm 29/8, Mỹ cảnh báo sân bay Kabul có thể hứng chịu một cuộc tấn công khác trong 24-36 giờ tới. (Ảnh: AP)

Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan cũng được yêu cầu rời khỏi khu vực lân cận sân bay Kabul ngay lập tức để đề phòng một "mối đe dọa cụ thể, đáng tin cậy".

Công dân Mỹ được khuyến cáo nên tránh đến sân bay Kabul và tránh ở gần tất cả các cổng sân bay vào thời điểm này, đặc biệt là cổng phía Nam và cổng gần trạm xăng dầu Panjshir ở phía Tây Bắc của sân bay.

Hôm 26/8, vụ đánh bom gần sân bay Kabul do tổ chức khủng bố IS thực hiện đã khiến 13 binh lính Mỹ thiệt mạng và 18 người khác bị thương. Đến ngày 27/8, Mỹ tiến hành một cuộc tấn công trả đũa bằng máy bay không người lái, giết chết hai thành viên cấp cao của tổ chức IS tại Afghanistan.

Trước vụ việc này, ông Biden cảnh cáo rằng Mỹ “sẽ tiếp tục truy lùng bất kỳ kẻ nào liên quan đến cuộc tấn công” và “bắt chúng phải trả giá”.

Bất chấp mối đe dọa về một cuộc tấn công khủng bố khác, Tổng thống Biden cho biết các chỉ huy quân sự Mỹ đảm bảo rằng họ đã có kế hoạch bảo vệ người Mỹ ở Kabul, trong khi vẫn hoàn thành được nhiệm vụ sơ tán người dân khỏi Afghanistan.

Từ 14 đến 28/8, Mỹ đã sơ tán khoảng 113.500 người từ sân bay Kabul ở thủ đô Afghanistan. Hiện vẫn còn 350 công dân Mỹ đang tìm cách rời khỏi quốc gia này.