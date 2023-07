Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam nói về thông tin 'hãng bay Việt phá sản'

(VTC News) -

Trả lời PV VTC News về thông tin một số hãng hàng không Việt đang gặp khó khăn và đứng trước nguy cơ phá sản, ông Đinh Việt Thắng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam khẳng định không nắm được thông tin này.

“Chúng tôi không có thông tin chính thức về vấn đề này. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn theo dõi tình hình sức khỏe tài chính, công tác đảm bảo an ninh an toàn của các hãng hàng không tuân thủ đúng quy định của pháp luật", ông Thắng nói.

Ông Đinh Việt Thắng khẳng định Cục Hàng không đang kiểm soát chặt chẽ an toàn bay. Do đó, các khó khăn của các hãng bay về nguyên tắc không được làm ảnh hưởng đến an toàn bay, không có chuyến bay nào không bảo đảm an toàn có thể cất cánh.

Nội dung đề xuất gây xôn xao mạng xã hội chiều nay về tin đồn Bamboo Airways xin phá sản. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, vào chiều 14/7, thông tin về một bản báo cáo được cho là của Công ty cổ phần hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Nội dung đáng chú ý thể hiện trong bản báo cáo này là phần đề xuất: "Với thực tế hiện nay, nhóm nhà đầu tư mới không còn nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ tái cơ cấu Bamboo Airways. Vì vậy hãng đang dự kiến thực hiện việc nộp hồ sơ xin phá sản doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Bamboo Airways xin trân trọng cảm ơn và kính mong nhận được sự hỗ trợ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ".

Trước thông tin trên, Bamboo Airways đã ngay lập tức phát đi thông cáo cho biết hãng hàng không này vẫn duy trì hoạt động bình thường.

Cụ thể, nội dung thông cáo cho biết, trong thời gian vừa qua, Bamboo Airways đã quyết liệt tái cấu trúc và tiến hành nhiều cải tổ mạnh mẽ. Trong đó, hãng đã nghiên cứu kỹ lưỡng và xây dựng nhiều phương án hoạt động để lựa chọn định hướng phát triển phù hợp và khả thi nhất.

Bamboo Airways cho biết sẽ tiếp tục phát triển mạng bay, tối ưu hóa mọi nguồn lực để tiếp tục phụng sự khách hàng.

Đến nay, Bamboo Airways vẫn đang hoạt động ổn định, đảm bảo khai thác các chuyến bay đúng giờ, an toàn tuyệt đối. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển mạng bay, tối ưu hóa mọi nguồn lực để tiếp tục phụng sự khách hàng, đem tới dịch vụ hàng không chất lượng cao, hiếu khách, tận tâm.

