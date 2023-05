Cục ATTP yêu cầu xác minh thông tin xuất hiện đỉa trong nước uống đóng bình

(VTC News) -

Ngày 6/5/2023, trên các phương tiện thông tin đại chúng, người dân phản ánh việc phát hiện đỉa trong nước uống đóng bình của Công ty Cổ phần nước khoáng Bang, địa chỉ tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Để chủ động giám sát, phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm đối với thông tin phản ánh trên, Cục An toàn thực phẩm có Công văn số 977/ATTP-NĐTT đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh thông tin theo nội dung phản ánh nêu trên, lấy mẫu các sản phẩm thực phẩm nghi ngờ không đảm bảo an toàn để kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm; phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm an toàn thực phẩm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cục cũng yêu cầu Sở Y tế tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình trên địa bàn, xử lý nghiêm các vi phạm an toàn thực phẩm (nếu có); tăng cường công tác thông tin, truyền thông và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Cuối cùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Bình báo cáo kết quả triển khai về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Bảo Anh