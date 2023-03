(VTC News) -

Củ dền là nguyên liệu có thể chế biến được nhiều món ăn và đồ uống như nước ép củ dền, canh củ dền, tiết canh củ dền… hay cũng có thể dùng củ đền để nhuộm màu cho một số món ăn như bánh hay mứt.

Củ dền thường có 2 màu đỏ thẫm hoặc tím than. Lớp vỏ bên ngoài có màu đen và xù xì. Khi cắt ngang củ dền, bạn sẽ thấy có nhiều khoanh vòng tròn đồng tâm với màu đậm - nhạt khác nhau. Vậu củ dền đỏ có tác dụng gì?

Củ dền có tác dụng gì?

Duy trì chức năng thải độc của gan

Trong củ dền đỏ chứa sắc tố màu betacyanin, đây là hoạt chất có tác dụng giúp gan giải độc tốt hơn thông qua việc tạo hiệu ứng dây chuyền đến mạch máu và giúp loại bỏ các độc tố trong gan. Tính năng này cực kỳ hiệu quả trong việc chữa lành độc tính của gan hoặc các bệnh gan mật như vàng da, viêm gan, ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy hoặc nôn mửa.

Đồng thời, củ dền đỏ có khả năng chống sự hình thành các lớp mỡ trong cơ thể. Khi sử dụng củ dền đỏ làm nước ép hoặc bổ sung dền đỏ vào thực đơn hàng ngày sẽ giúp bạn hạn chế tình trạng tích tụ mỡ dư thừa và giúp giảm cân hiệu quả.

Chống đột quỵ và ngăn ngừa các vấn đề tim mạch

Củ dền đỏ có chức năng làm giảm nồng độ cholesterol trong máu và chống oxy hóa. Vì vậy củ dền đỏ được cho là một siêu thực phẩm giúp bảo vệ sức khỏe cho hệ tim mạch.

Giúp điều hòa huyết áp

Nguyên nhân khiến củ dền đỏ có khả năng điều hòa huyết áp là do hàm lượng nitrat cao. Nếu mỗi ngày bạn sử dụng 500ml nước ép của củ dền đỏ sẽ có tác dụng điều hòa huyết áp rất tốt.

Giúp bổ máu

Hàm lượng sắt cao trong củ dền đỏ có tác dụng giúp tái tạo và tái kích thích tế bào máu, cung cấp oxy cho cơ thể. Đồng thời, hàm lượng đồng trong củ dền cũng giúp tạo ra thêm chất sắt cho cơ thể.

Củ dền là loại thực phẩm có tác dụng rất tốt trong việc phòng ngừa và điều trị bệnh thiếu máu.

Giúp tăng cường hệ miễn dịch

Củ dền đỏ chứa hàm lượng vitamin và khoáng chất rất cao. Đây là nguyên nhân giúp loại củ này khi ăn vào sẽ giúp tăng cường miễn dịch cho cơ thể, ngăn ngừa nhiễm trùng và các bệnh lý khác. Ngoài ra, dinh dưỡng trong củ dền đỏ còn thúc đẩy cơ thể sản sinh tế bào máu mới và kích thích sự oxy hóa của tế bào.

Đặc biệt, betaine trong củ dền đỏ có vai trò quan trọng trong việc sản sinh chất tạo hưng phấn serotonin của cơ thể. Vì thế, ăn hoặc uống nước ép củ dền đỏ thường xuyên là cách để cải thiện tâm trạng, giúp tinh thần khỏe mạnh, vui vẻ hơn.

Ngăn ngừa táo bón

Táo bón sẽ xảy ra khi cơ thể không được cung cấp đủ nước hoặc thiếu chất xơ, trong khi đó củ dền đỏ lại chứa lượng chất xơ tương đối cao. Vì thế khi ăn củ dền đỏ hoặc uống nước ép thường xuyên sẽ giúp chứng táo bón được cải thiện.

Bên cạnh đó, chất xơ cùng dinh dưỡng mà loại củ này cung cấp cũng góp phần giúp cơ thể giải độc tốt hơn.

Ngăn ngừa ung thư

Củ dền có đặc tính chống ung thư do các hợp chất chống oxy hóa như vitamin E, C, sắt, magiê, phốt pho hay lysine. Các chất chống oxy hóa này giúp chống lại các gốc tự do có hại và ngăn chặn sự hình thành của các tế bào ác tính gây ra ung thư.

Trong củ dền có hàm lượng chất betalain cao, có thể giúp làm giảm sự phát triển của tế bào ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú.

Cải thiện chức năng não

Oxit nitric có trong củ dền đỏ giúp làm giãn các mạch máu, từ đó tăng lưu lượng máu tới não và giúp não thực hiện chức năng của mình tốt hơn.

Oxit nitric có trong củ dền đỏ giúp cải thiện chức năng não vô cùng hiệu quả.

Lưu ý khi sử dụng củ dền đỏ

Hạn chế với người bị sỏi thận

Chất oxalate trong củ dền đỏ có đặc tính như chất kháng dinh dưỡng, góp phần hình thành nên sỏi thận. Vậy nên việc ăn củ dền đỏ hoặc dùng nước ép của củ dền nhiều có thể gây tái phát hoặc khiến tình trạng sỏi thận trở nên nghiêm trọng hơn.

Không pha nước ép củ dền đỏ với sữa

Nhiều người vì muốn nước ép củ dền đỏ có vị ngọt béo mà dùng sữa để pha thêm, tuy nhiên sự kết hợp này sẽ gây hại cho sức khỏe.

Không dùng cho trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi

Nhiều bố mẹ cho rằng nước ép củ dền đỏ có tác dụng bổ máu nên sẽ rất tốt với trẻ nhỏ, tuy nhiên trẻ dưới 6 tháng tuổi lại không thích hợp sử dụng loại củ này. Đặc biệt, dùng củ dền đỏ kết hợp với sữa còn có thể gây ngộ độc cho trẻ vô cùng nguy hiểm.

