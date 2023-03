(VTC News) -

Tác dụng của đông trùng hạ thảo với phụ nữ nhận được sự quan tâm rất lớn của các chị em. Dưới đây là những tác dụng của đông trùng hạ thảo với phụ nữ.

Đông trùng hạ thảo là gì?

Khi nói về đông trùng hạ thảo nhiều người thường gọi vui "mùa đông là động vật, mùa hè là thực vật". Thực tế, đông trùng hạ thảo là một loại nấm, loại nấm này là sự kết hợp đặc biệt giữa sâu non hay còn gọi là ấu trùng bướm thuộc chi Thitarodes và nấm ký sinh thuộc chi Ophiocordyceps và/hoặc Cordyceps.

Vào mùa đông, nấm sẽ bắt đầu ký sinh vào sâu non và hút chất dinh dưỡng khiến sâu non chết dần dần. Điều này xảy ra có thể do sâu bị bệnh nấm ký sinh hoặc ăn phải bào tử nấm. Cho đến khi nấm phát triển mạnh, hút hết chất dinh dưỡng của sâu thường là vào mùa hè. Chúng sẽ mọc ra khỏi sâu tạo thành hình dạng cây và phát tán ra những bào tử.

Hiện nay đang tồn tại 2 loại đông trùng hạ thảo đó là: Cordycepin Sinensis (dạng ký sinh trên thân con nhộng, dạng tự nhiên) và dạng Cordycepin Militaris (dạng con người có thể nuôi cấy trong ống nghiệm và phòng nuôi nhân tạo).

Do nguồn Cordycepin sinensis hạn chế vì điều kiện sinh sống và vòng đời thu hoạch quá dài nên trở thành khan kiếm, giá thành đắt đỏ và không đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nguyên liệu thô để sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hay các sản phẩm dinh dưỡng cho con người. Do vậy các nhà khoa học đã tìm giải pháp cho vấn đề này là tìm ra loài có liên quan cụ thể là chủng Cordycepin Militaris.

C. militaris là lựa chọn thay thế cho C. sinensis vì thành phần định tính và định lượng các chất có hoạt tính sinh học từ C. militaris nuôi cấy không khác với hàm lượng các chất này trong quả thể C. sinensis. Phân tích thành phần của C. militaris từ môi trường nuôi cấy cho thấy hàm lượng cordycepinvà polysaccharides cao hơn so với C. sinensis từ môi trường tự nhiên. Cả hai loài đều có cấu hình giống nhau về 17 axit amin.

Tác dụng của đông trùng hạ thảo với phụ nữ

Đông trùng hạ thảo không chỉ sử dụng lâu đời trong y học cổ truyền mà còn được nghiên cứu trong y học hiện đại với nhiều tiềm năng trong hỗ trợ hồi phục sức khỏe, cải thiện sinh lý, tăng sức đề kháng, kháng viêm, kháng khuẩn,... Dưới đây là một số công dụng nổi bật của đông trùng hạ thảo đã được chứng minh.

Hỗ trợ tăng cường sức khỏe

Đông trùng hạ thảo (C. militaris) chứa nhiều dưỡng chất như acid amin, vitamin và khoáng chất giúp cơ thể bổ sung nguồn dinh dưỡng, hồi phục sức khỏe sau bệnh hay làm việc căng thẳng, mệt mỏi.

Đặc biệt adenosine là thành phần quan trọng giúp sản sinh năng lượng cho tế bào, giúp cơ thể luôn dẻo dai, tràn đầy sinh lực và hoạt động suốt ngày dài.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Trong đông trùng hạ thảo còn có nhiều hoạt chất dược tính cao, đặc biệt là cordycepin - hoạt chất có khả năng hỗ trợ ức chế khối u và hỗ trợ ngăn ngừa nguy cơ di căn tế bào ung thư.

Người bị ung thư có thể dùng đông trùng hạ thảo để hỗ trợ hồi phục sức khỏe.

Hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa

Lão hóa là vấn đề bất kỳ ai cũng gặp phải theo thời gian khiến cho làn da chảy xệ và xuất hiện nếp nhăn. Đồng thời lão hóa làm cho sức khỏe và sức đề kháng suy giảm, khiến cơ thể dễ mắc các loại bệnh khác.

Đông trùng hạ thảo với các thành phần polyphenols và flavonoids giúp chống oxy hóa, từ đó hỗ trợ cơ thể giảm thiểu nguy cơ bệnh tật cũng như sức khỏe sẽ được nâng cao.

Hỗ trợ điều hòa sinh lý cả nam và nữ

Tình trạng yếu sinh lý ở cả nam và nữ do nhiều nguyên nhân khác nhau. Điều này ảnh hưởng không ít đến hạnh phúc gia đình. Đông trùng hạ thảo được xem là một lựa chọn tốt để hỗ trợ điều hòa chức năng sinh lý cho cả hai giới.

Một số lợi ích mà đông trùng hạ thảo mang lại như: hỗ trợ điều hòa tiết hormone sinh dục, hỗ trợ lưu thông khí huyết, bổ thận tráng dương, hỗ trợ cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng…

Trên đây là những tác dụng của đông trùng hạ thảo với phụ nữ.

