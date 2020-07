Ảnh hưởng COVID-19, thị trường bất động sản Hà Nội và TP.HCM vẫn nhộn nhịp

Nhận định được các chuyên gia đến từ Batdongsan.com.vn đưa ra tại sự kiện công bố báo cáo thị trường tổ chức ở hai đầu Hà Nội và TP.HCM mới đây. Theo đó, tính riêng 2 tháng cuối quý II, cả nước có 15 dự án mới chào bán, tăng khá nhiều so với 6 dự án của quý 1 trước đó.

Lượng tin đăng và mức độ quan tâm bất động sản hồi phục tích cực tại nhiều tỉnh thành cả nước. Tổng lượng tin đăng tăng từ 2-11% tùy khu vực, nhu cầu tìm kiếm nhà đất tăng từ 23-45% so với quý I. Đặc biệt, quý II ghi nhận lượng tin đăng rao bán toàn trang tăng vọt 120% vào đầu tháng 5 ngay sau thời điểm giãn cách xã hội.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, quý II/2020 thị trường ghi nhận một số biến động theo hướng tích cực hơn. Số lượng các sản phẩm bất động sản chào bán, không chỉ đến từ thị trường thứ cấp mà cả ở thị trường sơ cấp.

Trong khi thị trường vàng và chứng khoán đều biến động mạnh, đầu tư bất động sản có xu hướng ổn định hơn. Nhu cầu tìm mua nhà đất chỉ giảm nhẹ ở phân khúc thương mại, loại hình căn hộ, bất động sản tầm trung giá vẫn đi ngang thậm chí có dấu hiệu tăng.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Trưởng bộ phận Nghiên cứu thị trường, trong quý II, nhà đất trên cả nước ghi nhận sự ổn định về giá bán. Với phân khúc căn hộ tại cả hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM giá thậm chí còn tăng nhẹ.

Riêng với thị trường nhà phố, do nhiều sản phẩm chào bán có giá trị lớn nên giao dịch có phần chậm lại. Giá bán một số quận cao điểm như quận 1, quận 3, Tân Bình (TP.HCM) và Đống Đa (Hà Nội) có xu hướng giảm nhẹ xuống 1%. Với các quận ngoại thành như Gò Vấp, Hà Đông nhà phố ghi nhận giá tăng từ 1-2% so với quý trước.

Do tác động từ dịch COVID-19, xu hướng mua đầu tư bất động sản giảm, thay vào đó là nhu cầu mua ở thực gia tăng. Dòng sản phẩm căn hộ bình dân có nhu cầu tìm mua tăng lần lượt 25% và 33% ở Hà Nội và TP.HCM.

Thị trường quý II cũng ghi nhận sự quan tâm lớn đến loại hình căn hộ mini, nhu cầu tìm kiếm dòng sản phẩm này tăng hơn 200% so với quý trước đó. Điều này phản ánh xu hướng ngày càng có nhiều người trẻ, gia đình trẻ ra ở riêng và có nhu cầu sở hữu các căn hộ nhỏ, vừa túi tiền hơn.

Điểm nhấn của quý II là sự tăng trưởng mạnh mẽ của nhà đất các tỉnh thành giáp ranh nội đô. Cụ thể, nhu cầu và lượng tin đăng tại các địa phương có liên kết vùng với 2 đô thị trung tâm là Hà Nội và TP.HCM như Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Bình Dương, Long An đều tăng trưởng ấn tượng. Lượng tin đăng và mức độ quan tâm bất động sản tăng vượt trội. Nếu Long An, Bình Dương tăng gần 21-54% nhu cầu tìm kiếm nhà đất thì Hòa Bình và Vĩnh Phúc tăng 41% đến 77% so với quý trước.

Theo ông Hiếu, sức hấp dẫn của thị trường tỉnh bên cạnh việc quỹ đất đa dạng và giá bán mềm, sức nóng từ đầu tư khu công nghiệp cùng với xu hướng di cư của nhà đầu tư nội đang hình thành làn sóng dịch chuyển đầu tư tại thị trường tỉnh. Con sóng này đã gia tăng mạnh từ 2019 và bùng nổ trong 2020.

Tuy vậy, nốt trầm của nhà đất quý II là phân khúc mặt bằng cho thuê. Không chỉ ở Hà Nội mà cả TP.HCM, loại hình nhà phố, nhà riêng cho thuê đều đang gặp khó khăn. Giá thuê nhà mặt phố, nhà riêng tiếp tục giảm tại nhiều quận huyện ở cả hai thành phố.

Ở Hà Nội giá chào thuê nhà phố, nhà riêng giảm từ 2-7% trong khi tại TP.HCM con số này cũng lần lượt từ 5-16%. Là thành phố kinh tế đứng đầu cả nước, tác động từ dịch COVID-19 đang làm hoạt động kinh doanh tại TP.HCM ảnh hưởng nghiêm trọng. Xu hướng giá thuê nhà riêng, nhà phố ở Sài thành sẽ khó tăng trong các quý cuối năm.

Theo ông ông Robert Vũ, Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, dù kịch bản tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong 6 tháng cuối năm chỉ ở mức 3,6-5,2%, thấp hơn nhiều so với các năm trước, nhưng nếu nhìn vào tình hình phát triển chung của khu vực, Việt Nam vẫn còn rất nhiều điểm sáng để kỳ vọng.

Với riêng thị trường nhà ở, nhờ hành động tích cực, kịp thời và quyết đoán của Chính phủ trong việc ngăn chặn dịch bệnh cũng như hỗ trợ doanh nghiệp để phục hồi... hoàn toàn có thể hi vọng kinh tế Việt Nam sẽ khởi sắc kéo theo. Thị trường bất động sản có thể tăng trưởng với tín hiệu tích cực. Đầu tư bất động sản vẫn sẽ là kênh tiềm năng khi mà hạ tầng ngày một nâng cao, đặc biệt là nhu cầu nhà ở còn rất dồi dào.