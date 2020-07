Bất động sản TP.HCM 'chát' giá do thiếu nguồn cung, Long An thành 'vùng đất hứa'

Bất động sản TP.HCM giá 'chát'

Mới đây, theo báo cáo thị trường Bất động sản TP.HCM quý II-2020 do Công ty Nghiên cứu JLL Việt Nam công bố, dù chịu nhiều tác động từ dịch COVID-19 nhưng do nguồn cung khan hiếm và nhu cầu lành mạnh từ thị trường, nên phần lớn các dự án đều ghi nhận mức giá tăng nhẹ từ 1%-3%. Giá bán sơ cấp trung bình toàn thị trường đạt 2.582 USD/m2 (tương đương hơn 59 triệu đồng/m2).

Với phân khúc nhà liền thổ, thị trường tiếp tục hạn chế nguồn cung với lượng mở bán trong quý II chỉ bằng một nửa so với nguồn cung trung bình hằng quý của giai đoạn 2017-2018.

Quý II cũng xác lập kỷ lục mới về giá bán với mức 5.277 USD/m2 (tương đương hơn 121 triệu đồng/m2), tăng 36% theo năm và 5,2% theo quý. Nguyên nhân là các dự án mới ra mắt trong quý chào giá cao hơn mức trung bình. Điều này một lần nữa khẳng định sự tự tin của chủ đầu tư trong giai đoạn nhu cầu cao và nguồn cung lại khan hiếm.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), tháng 4 thị trường TP.HCM chịu ảnh hưởng từ COVID-19 nên hầu như không có sản phẩm bán ra.Thế nhưng tháng 5, tháng 6, số lượng căn hộ đưa ra thị trường tăng mạnh.

Thị trường bất động sản TP.HCM thiếu hụt nguồn cung nên giá bất động sản vẫn tăng lên từng ngày.

Thị trường cũng có dấu hiệu phục hồi nếu tháo gỡ được các vấn đề vướng mắc và sự tăng trưởng sẽ mạnh mẽ hơn. “Thực tế cho thấy thị trường thiếu hụt nguồn cung, sản phẩm nên giá bất động sản vẫn tăng”, ông Châu nói.

Vùng ven - vùng 'đất hứa'

Trước việc giá bất động sản TP.HCM liên tục tăng do khan hiếm nguồn cung, hiện xu hướng đầu tư đất nền các tỉnh vùng ven TP.HCM là điểm sáng của thị trường bất động sản nửa cuối năm 2020.

Cụ thể, khi giá đất khu vực ngoại thành TP.HCM ghi nhận mức tăng đạt đỉnh, khó có thể mua vào ở mức trên dưới 1 tỷ đồng/nền, thì với số tiền này, nhà đầu tư lại có nhiều lựa chọn ở các dự án khu vực lận cận như Long An, Bình Dương...

Theo các chuyên gia bất động sản, hiện đối với phân khúc đất nền, nhà phố đầu tư sinh lời, thị trường Long An đang trở thành điểm đến cho các nhà đầu tư.

Cụ thể, khảo sát thị trường đất nền tại huyện Đức Hòa cho thấy giá, dao động trong khoảng 10-20 triệu đồng/m2 tùy theo khu vực. Đơn cử, dự án đất nền nằm trên đường tỉnh lộ 822 có giá 10- 14 triệu đồng/m2.

Huyện Cần Đước mức giá ghi nhận dao động từ 18-20 triệu đồng/m2, đây là mức giá hấp thụ sự chú ý lớn của nhà đầu tư vì tiềm năng tăng giá còn cao, biên độ tăng lớn.

Ở khu vực TP.Tân An, một số dự án mức giá đã lên đến 30-45 triệu đồng/m2, có nơi lên tới hơn 100 triệu đồng/m2 với các vị trí.

Giá bất động sản TP.HCM liên tục tăng do khan hiếm nguồn cung, khiến Long An trở thành "vùng đất hứa" cho thị trường bất động sản nửa cuối năm 2020.

Các chuyên gia bất động sản cho rằng, nguyên nhân chủ yếu khiến thị trường Long An tăng nhiệt là do sau thời gian giảm nhiệt nhiều chính sách được các chủ đầu tư áp dụng. Thêm vào đó là cơ sở hạ tầng được tỉnh Long An triển khai hoàn thiện đã kích cầu thị trường nơi đây.

Với phân khúc giá vừa phải, hợp túi tiền, thị trường bất động sản Long An đang thu hút nhà đầu tư và người có nhu cầu ở thực, đặc biệt là các gia đình trẻ. Với cùng mức chi phí, khách hàng khó lòng chọn được căn hộ ưng ý tại TP.HCM vì mức giá hiện đang khá đắt.

Ngoài ra, từ đầu năm T2020 đến nay, TP.HCM chưa có dự án mới ra mắt thị trường nên lượng khách đổ về Long An tìm nơi an cư, đầu tư là điều dễ hiểu.

"Tôi và vợ kết hôn được 4 năm, hai vợ chồng dành dụm được 700 triệu đồng, giờ muốn mua nhà ở TP.HCM thật sự rất khó. Tâm lý vợ tôi lại không muốn trả góp quá lâu, nên chúng tôi có suy nghĩ về Long An mua đất.

Khảo sát giá ở Bình Chánh lên tới 50-60 triệu đồng/m2, trong khi đó cách Bình Chánh không xa mà giá rẻ gấp 2 gấp 3 lần nên chúng tôi quyết định chọn Long An", anh Nguyễn Văn Hiếu (ngụ quận Bình Tân) cho hay.