COVID-19: EU bỏ Mỹ khỏi danh sách quốc gia an toàn du lịch

(VTC News) -

Vì bị loại khỏi danh sách du lịch an toàn, hành khách đến từ Mỹ, Israel, Kosovo, Lebanon, Montenegro và Bắc Macedonia sẽ phải xét nghiệm và cách ly khi đến liên minh châu Âu.

Danh sách này dựa trên tình hình COVID-19 ở mỗi quốc gia, bên cạnh đó xem xét cả yếu tố khác. Dù vậy, tất cả các quốc gia EU không bị ràng buộc và mọi thành viên được tự do xác định chính sách riêng.

EU bỏ Mỹ khỏi danh sách an toàn du lịch do COVID-19. (Ảnh minh họa: Reuters)

Theo Reuters, một số quốc gia EU như Đức và Bỉ phân loại Mỹ là màu đỏ, tương đương với yêu cầu hành khách xét nghiệm và cách ly, trong khi Pháp và Hà Lan xếp Mỹ vào nhóm an toàn.

Số ca COVID-19 trung bình hàng ngày tại Mỹ tăng lên hơn 450/1 triệu người, tính đến ngày 28/8, so với mức chỉ dưới 40 vào giữa tháng 6, theo Our World in Data. Tỷ lệ ca bệnh ở Israel, Kosovo và Montenegro thậm chí còn cao hơn.

Danh sách an toàn của EU hiện bao gồm 17 quốc gia, trong đó có Canada, Nhật Bản và New Zealand.

Trong khi EU vẫn cho phép nhập cảnh với hầu hết các du khách ngoài khối đã tiêm chủng đầy đủ, Mỹ không cho phép công dân châu Âu vào nước này tự do. Một số thành viên EU lo ngại về số ca gia tăng và chính sách thiếu tương xứng với Mỹ, trong khi một số khác phụ thuộc nhiều hơn vào du lịch nên khá miễn cưỡng trong việc hạn chế du khách.