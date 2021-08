Công ty công nghệ tài chính đầu tiên của người Việt ở Úc

(VTC News) -

Năm 2015, Quốc Ngô, một kỹ sư phần mềm với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, đã gặp một số khó khăn khi thực hiện giao dịch chuyển tiền sang Úc. Đó là thời gian chờ đợi, thủ tục phức tạp và nhiều yêu cầu tài liệu rườm rà…

Giải pháp đột phá trong lĩnh vực tài chính

'Tôi đã mất gần nửa tháng xác minh tất cả các giấy tờ của mình để nhận tiền từ Việt Nam. Thủ tục rắc rối và nhiều ngày chờ đợi làm tôi gặp không ít khó khăn trong việc đầu tư của mình', Quốc Ngô kể lại.

Ban lãnh đạo EzyRemit tại Úc (từ trái sang phải: Carly Lang, Allan Nguyen, Quoc Ngo).

Điều đó khiến anh nảy sinh ý tưởng xây dựng một nền tảng sử dụng công nghệ để thực hiện các giao dịch ra nước ngoài. Tuy vậy, Quốc Ngô phải tạm dừng giữa chừng do thiếu một số kiến thức tài chính cũng như gặp phải các rào cản pháp lý. Cho đến khi anh gặp Allan Nguyễn- một cố vấn tài chính với hàng tá dự án trong tay, cả hai đã cùng nhau biến ước mơ này thành hiện thực.

'Tôi quyết định tham ra cùng Quốc Ngô phát triển EzyRemit, một nền tảng thanh toán quốc tế tại Úc, cho cộng đồng người Việt tại đây. Sống ở Úc lâu năm khiến tôi nhận ra nhiều cản trở mà người Việt tại đây phải trải qua, vì vậy tôi tin rằng EzyRemit sẽ là một giải pháp hoàn hảo, đem lại những thay đổi tích cực về tài chính và công nghệ cho cộng đồng người Việt, cho những đồng hương của chúng tôi', Allan chia sẻ.

EzyRemit, mang tư duy của một thế hệ phát triển mạnh về công nghệ, đã đưa ra những giải pháp đột phá trong lĩnh vực tài chính này. Công ty sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất để hình thành những phương thức thanh toán quốc tế đơn giản, nhanh chóng và an toàn hơn những đối thủ kỳ cựu trên thị trường.

Khai trương văn phòng đại diện của EzyRemit tại TP. HCM (Trong ảnh: Elaine Trần – Trưởng đại diện EzyRemit tại Việt Nam).

Trong những tháng đầu tiên từ khi được ra đời, EzyRemit đã đạt được doanh số hàng chục triệu đô Úc trong các giao dịch hai chiều Úc và Việt Nam.

Chỉ trong vòng 1 năm kể từ ngày thành lập, EzyRemit đã được chứng nhận và giám sát bởi Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch của Úc (số giấy phép IND100714749-001 và RNP100714749-001) và Ủy ban Đầu tư & Chứng khoán Úc, (số giấy phép: ASIC - ACN #: 644 564 821) thuộc thẩm quyền của chính phủ Úc.

Trong năm 2020, EzyRemit đã trở thành một trong hơn 300 công ty trực thuộc Tổ chức Công nghệ Tài chính Quốc gia Úc (FinTech Australia). Đây là một bước tiến quan trọng để EzyRemit có được những cơ hội chuyển mình trong lĩnh vực này. Ngoài ra, EzyRemit cũng đã có cơ sở ở nhiều bang của nước Úc (NSW, Victoria, Adelaide, Brisbane) và một văn phòng đại diện ở TP. HCM, Việt Nam.

EzyRemit và các đối tác (Trái: SET Education, phải: De1 Consultancy).

Ở thời điểm hiện tại, EzyRemit đang đẩy mạnh phát triển 3 dịch vụ thanh toán chính trên nền tảng www.ezyremit.com. Cụ thể, đối với doanh nghiệp, EzyRemit giúp thanh toán các hoá đơn tại nước ngoài nhanh chóng và tiết kiệm hơn so với các phương thức thanh toán truyền thống.

Đối với tiêu dùng, EzyRemit cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế hai đầu Úc – Việt Nam với nhiều ưu đãi, khuyến mãi hấp dẫn về phí giao dịch và tỷ giá. Với thủ tục thanh toán đơn giản, nhanh chóng và an toàn, EzyRemit đem lại nhiều lợi thế cho khách hàng hơn so với các phương thức thanh toán truyền thống hiện nay.

Đối với mảng giáo dục, EzyRemit hỗ trợ các thanh toán cho du học sinh Việt Nam với tỷ giá ưu đãi và phí giao dịch hoàn toàn miễn phí. Sử dụng dịch vụ thanh toán giáo dục của EzyRemit giúp phụ huynh và học sinh giảm bớt nỗi lo lắng về các khoản thanh toán học phí và chi phí sinh hoạt tại Úc.

Trong tương lai gần, EzyRemit sẽ cho ra mắt một dự án mới mang tên EzyTravel. Đây là một bước tiến chứng minh chuyên môn của EzyRemit trong ngành FinTech.

Dịch vụ EzyCash Passport của EzyTravel cho phép người dùng nạp trước vào tài khoản nhiều loại ngoại tệ trước khi đi du lịch và rút tiền mặt ở nhiều chi nhánh ngân hàng tại Việt Nam, nhằm giảm thiểu những rủi ro về việc lưu trữ một lượng tiền mặt lớn trong khi di chuyển hay về vấn đề chênh lệch ngoại tệ.

Hiện tại, EzyRemit đang đẩy mạnh tiến độ để có thể phát triển EzyTravel cũng như mở rộng các dịch vụ thanh toán quốc tế sang các thị trường ngoài Việt Nam và Úc là New Zealand, Canada…

Đây là một bước đệm để công ty có thể tiếp tục phát triển và vươn tới những thị trường lớn có tính cạnh tranh cao hơn như Mỹ và Châu Âu.

Với sự điều hành của ban lãnh đạo tài năng và một đội ngũ nhân viên trẻ tuổi, tràn đầy nhiệt huyết, EzyRemit được tin là không chỉ dừng lại ở một công ty khởi nghiệp về FinTech đầu tiên của người Việt Nam tại Úc mà sẽ trở thành công ty đa quốc gia về FinTech đầu tiên của người Việt Nam trên toàn thế giới, đúng với tên gọi và tầm nhìn mà công ty hướng đến - EzyRemit Worldwide.

Đến tháng 5/2021, sau gần một năm chính thức hoạt động, EzyRemit đã tạo được lòng tin không chỉ ở khách hàng, mà còn ở những công ty đối tác, những cộng sự uy tín như Set Education, UAVS – Tổng Hội DHS Việt Nam tại bang NSW, DE 1 Consultancy, Saigon Compounding Pharmacy, Inala VietGo…

Sự gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa các công ty đối tác không chỉ giúp EzyRemit mở rộng mạng lưới người tiêu dùng mà còn giúp công ty đưa những dịch vụ thanh toán đơn giản, nhanh chóng và an toàn đến với người dùng có nhu cầu vào đúng thời điểm.

Thương hiệu mang dấu ấn cộng đồng

Bên cạnh những con số ấn tượng về đầu tư và doanh thu, EzyRemit cũng tích cực xây dựng hình ảnh để trở thành một thương hiệu mang dấu ấn trách nhiệm cộng đồng cao.

(Các ưu đãi của EzyRemit để hỗ trợ Việt kiều gửi tiền về Việt Nam và hỗ trợ Việt Nam phòng chống COVID-19).

Vào tháng 11/2020, hiểu thấu những khó khăn trong công tác phòng, chống lũ lụt và thiên tai tại miền Trung, Việt Nam, ban lãnh đạo EzyRemit cùng các thành viên đã chung tay đóng góp dự án "Nhà chống lũ" của Quỹ Sống Foundation.

Trong dự án này, công ty quyên góp được gần 200 triệu đồng để đưa đến các địa phương gặp khó khăn. Đây là một việc làm mang ý nghĩa lớn, góp phần đưa hình ảnh công ty gần gũi và tích cực hơn với những hoạt động xã hội và cũng góp phần thể hiện được cái tâm của những người khởi nghiệp xa xứ.

Đầu năm 2021, EzyRemit tham gia tài trợ dự án “Khoảng trời trong veo” của Tổ chức Tình nguyện V.E.O (Volunteer for education organisation), xây dựng một sân chơi bổ ích, lành mạnh và an toàn tại trường mầm non Xuân Sơn, bản Lạng, Phú Thọ.

Vào cuối tháng 5/2021, trước tình hình COVID-19 phức tạp ở Việt Nam, một lần nữa các thành viên trong đội ngũ EzyRemit nhanh chóng đẩy mạnh chiến dịch "Cùng EzyRemit chống dịch" với khẩu hiệu "Chuyển tiền không mất phí - Nhất trí chống Cô Vy" nhằm giảm thiểu những chi phí phát sinh trong các thanh toán quốc tế từ Úc về Việt Nam.

Bên cạnh đó, EzyRemit cùng tham gia quyên góp cho chiến dịch “Be Strong Vietnam” của Quỹ Sống Foudation và Quỹ Vaccine Việt Nam cùng đồng bào chống dịch.

Chiến dịch này được tạo ra dựa trên giá trị cốt lõi của công ty: “EzyRemit quan tâm đến sức khoẻ của bạn, như cách bạn quan tâm đến sức khoẻ của những người thân yêu.”

Có thể nói, EzyRemit là một công ty khởi nghiệp trẻ với một môi trường làm việc sáng tạo, năng động và chuyên nghiệp.

Trong thời kỳ phát triển đỉnh cao của các nền tảng online, đặc biệt là đối với ngành FinTech, EzyRemit được kì vọng sẽ trở thành công ty được tin dùng nhất trong việc cung cấp các dịch vụ thanh toán quốc tế và ngày càng có những bước tiến trưởng thành hơn trên nhiều thị trường khác nhau, điển hình như EzyTravel trong ngành du lịch.