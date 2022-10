Công nghệ 4.0 giúp hợp tác xã phát triển

(VTC News) -

Việc ứng dụng công nghệ 4.0 trong giao dịch thương mại, kết nối thị trường trong nước và xuất khẩu ra thế giới, đến nay, mỗi lít dầu sả chanh của HTX Huy Chỉ được bán với giá lên đến 5 triệu đồng.

Làm nên thương hiệu từ cây sả

Dọc theo đường ATK 448 quanh co, khúc khuỷu dài gần 30km là những cánh đồng xanh bạt ngàn cây sả. Ông Bùi Đăng Hiệp, Giám đốc HTX Huy Chỉ cho biết, HTX thành lập năm 2015, đến thời điểm hiện tại, HTX có 12 thành viên, diện tích sản xuất là 25 ha trồng sả, 1 lò ép tinh dầu sả.

Theo ông Hiệp, hiện HTX bao tiêu toàn bộ 25 ha sả cho các thành viên và người dân địa phương, trong đó củ sả bán cho các thương lái cung cấp cho các nhà hàng và các chợ truyền thống, hệ thống siêu thị tại Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên…, với giá 5.500 đồng/kg, lá và thân sả được HTX thu mua với giá 1.500 đồng/kg để chiết xuất tinh dầu.

“Cứ 5 tạ thân, lá sả sẽ ép được 01 lò và cho ra tương đương 1,5 lít tinh dầu sả. Mỗi ngày nếu làm với công suất cao sẽ ép được hai lò. Sau khi chiết suất, bã thải ra người dân trong xã đến xin về nuôi bò, trâu, hạn chế ô nhiễm môi trường”, ông Hiệp nói.

Ban Giám đốc HTX Huy Chỉ chia sẻ về công việc chiết xuất tinh dầu sả.

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong kinh doanh

Bổ sung thêm vào câu chuyện, ông Bùi Văn Đức, thành viên HTX với vai trò kế toán trưởng và cán bộ truyền thông, marketing cho biết, trước đây, khi mới sản xuất, HTX chủ yếu bán hàng theo hướng truyền thống tại các chợ và thông qua 1 điểm giới thiệu sản phẩm tại HTX; 1 cửa hàng tại TP Hòa Bình và 1 cửa hàng tại thị trấn Bo, huyện Kim Bôi.

Ngoài ra, để sản phẩm tiêu thụ tốt, HTX thường xuyên tham gia các hội chợ trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm do Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX tỉnh Hòa Bình và các tỉnh cũng như Bộ Công Thương, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức.

Hiện nay, HTX hoàn thành hệ thống tem, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, mã vạch và được chứng nhận là sản phẩm OCOP 3 sao, được đóng vào các chai nhỏ phù hợp, các hộp treo trên xe ô tô. Mỗi lít tinh dầu sả chanh có giá bán lên đến 5 triệu đồng.

Đặc biệt, HTX ứng dụng công nghệ 4.0 trong việc bán hàng, quảng bá thương hiệu sản phẩm trên trang web, bán hàng online thông qua các trang bán hàng chuyên nghiệp là Lazada, Shopee, Tiki và HTXhuychi.com.

Để đưa được sản phẩm lên gian hàng của các trang web mua bán, ngoài kinh phí vài chục triệu mỗi năm, ông Đức cho biết, HTX phải có đăng ký kinh doanh, có pháp nhân chuẩn và nhất là chất lượng hàng hóa phải được đặt lên hàng đầu. Bởi khi sản phẩm được đưa lên gian hàng online nghĩa là đã có thương hiệu, chất lượng và giá trị tăng lên gấp nhiều lần.

“Việc bán hàng qua web rất tốt và hiệu quả, bởi các trang web đã có đội ngũ cán bộ kiểm định chất lượng hàng hóa. Chỉ cần khách hàng phản ánh chất lượng hàng hóa không đảm bảo, gian hàng sẽ tạm thời bị ban quản trị trang web tạm khóa để điều tra.

Nếu đúng là kém chất lượng, trang web sẽ đơn phương dỡ bỏ dù thời gian đăng ký gian hàng vẫn còn. Nếu khách hàng phản ánh không đúng bản chất, gian hàng sẽ được minh oan và mở lại”, ông Đức nói.

Không chỉ tập trung riêng vào cây sả, từ năm 2020, HTX Huy Chỉ còn đầu tư hơn 1,8 tỷ đồng và được nhà nước hỗ trợ hơn 1,1 tỷ đồng để đầu tư, xây dựng và quản lý chợ Chỉ, xã Hùng Sơn với gần 100 gian hàng, trong đó có 70 gian hàng và 13 kios cho thuê, tổng diện tích hơn 4.500m2.

Bên cạnh đó, HTX Huy Chỉ còn xây dựng xưởng may gia công quần áo cho các công ty may mặc xuất khẩu sang Canada, Pháp, Đức… Hiện tại HTX Huy Chỉ tạo việc làm cho hơn 20 lao động với thu nhập bình quân từ 5-8 triệu đồng/người/tháng.

Chị Bạch Thị Như (thôn Ba Bị, xã Hùng Sơn) công nhân may HTX Huy Chỉ cho biết, làm công nhân may từ 3 năm nay. Hiện công việc khá ổn định và thu nhập cũng cao hơn nhiều so với lao động nông nghiệp mà không phải ly hương đi làm lao động trong các khu, cụm công nghiệp trong và ngoài tỉnh.

“Nhờ có HTX Huy Chỉ mà hơn 20 người lao động, đa phần là nữ và là dân tộc Mường, Dao chúng tôi có việc làm, thu nhập ổn định”, chị Như nói.