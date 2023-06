Công an vào tận nhà đón hai thí sinh ngủ quên đến điểm thi

Sáng 5/6, tại điểm thi THPT Mường Quạ (xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An), sau khi đội thanh niên tình nguyện và cô giáo phát xôi cho học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 thì phát hiện, chưa thấy 2 em học sinh Vi Văn Phương (trú bản Bắc Sơn, xã Môn Sơn) và Hà Văn Vượng (trú bản Thái Sơn 2, xã Môn Sơn).

Cô giáo nhanh chóng thông báo cho đội thanh niên tình nguyện và lực lượng công an đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự điểm thi.

Ngay lập tức, Thượng úy Lê Văn Hoàng - cán bộ Công an xã Môn Sơn và chị Hà Thị Hướng - Bí thư Đoàn xã Môn Sơn đã sử dụng xe chuyên dụng tìm đến nhà hai em, cách điểm thi hơn 3km. Khi tới nơi, các em vừa ngủ dậy, đang chuẩn bị đến điểm thi thì phát hiện xe thủng xăm, xì hơi.

Hai thí sinh nhanh chóng leo lên xe chuyên dụng của công an để đến điểm thi.

Thượng úy Lê Văn Hoàng cùng chị Hà Thị Hướng nhanh chóng gọi hai em lên xe, sau đó chở thẳng đến điểm thi kịp giờ thi theo quy định. “Quãng thời gian di chuyển, tôi cũng rất lo lắng không biết có kịp để đưa các em đến điểm thi hay không nhưng vẫn may kịp giờ”, Thượng úy Lê Văn Hoàng chia sẻ.

Chị Hà Thị Hướng, Bí thư Đoàn xã Môn Sơn cho biết, nhà của hai em gần nhau nên việc di chuyển để đón hai em cũng thuận tiện. Nhà em Phương cách điểm thi 3km. Còn nhà em Vượng cách 3,5km. Riêng em Hà Văn Vượng bố mẹ đi làm ăn xa nên ở nhà một mình.

Sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên, em Hà Văn Vượng cho biết dù sáng nay đi trễ một chút nhưng em vẫn thoải mái, không bị áp lực gì nên hoàn thành bài thi Ngữ Văn khá tốt.

"Đề thi môn Ngữ văn năm nay cơ bản không quá khó vì kiến thức nằm trong chương trình học và được thầy, cô giáo giảng dạy kỹ. Rất may sáng nay được anh công an và chị đoàn viên thanh niên đến tận nhà đón để kịp giờ thi. Sau khi thi xong buổi sáng, em ra cổng trường tìm gặp các anh chị để cảm ơn”, Vượng chia sẻ.

Báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, sau môn thi thứ nhất (Ngữ văn), kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024, tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 38.948. Số thí sinh vắng thi không lý do 85. Có 01 thí sinh vi phạm quy chế thi tại Hội đồng thi Trường THPT Quỳnh Lưu 1 (đưa điện thoại vào phòng thi). Không có các sự cố bất thường khác xảy ra. Buổi thi diễn ra bình thường, an toàn, đúng quy chế.