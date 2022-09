Công an TP.HCM cấp căn cước công dân suốt dịp nghỉ lễ 2/9

Cụ thể, trong khung giờ từ 7h - 22h hàng ngày, công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, đang thường trú và tạm trú trên địa bàn thành phố nhưng chưa được cấp căn cước công dân gắn chíp hãy liên hệ với cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp.

Công an làm căn cước công dân gắn chíp cho người dân tại điểm dịch vụ công trực tuyến.

Theo Công an thành phố, với chủ trương đơn giản hóa các thủ tục và hạn chế tối đa sự phiền hà đối với người dân, mỗi trường hợp làm căn cước công dân gắn chíp được lực lượng công an giải quyết rất nhanh chóng, chỉ khoảng 10 phút là hoàn thành các thủ tục.

Không chỉ tăng cường làm việc ngoài giờ hành chính, lực lượng Công an thành phố còn tổ chức nhiều tổ công tác đi đến tận nơi để cấp căn cước công dân gắn chip cho một bộ phận người dân có hoàn cảnh đặc thù: già yếu, bệnh tật, gặp khó khăn trong việc đi lại...

Công an TP.HCM lưu ý, thời hạn thay thế sổ hộ khẩu giấy theo quy định đang đến rất gần, trong khi đó, căn cước công dân gắn chíp là một trong những giải pháp tất yếu với nhiều ưu điểm vượt trội, mang lại nhiều tiện ích trực tiếp phục vụ cuộc sống của người dân.

Do vậy, cùng với sự nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố đề nghị và mong muốn người dân ủng hộ, tranh thủ một ít thời gian trong kỳ nghỉ lễ 2/9 để đi làm căn cước công dân gắn chíp vì nghĩa vụ và quyền lợi của chính mình.

Cũng liên quan đến kỳ nghỉ lễ 2/9, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, từ ngày 31/8 đến 4/9, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM sẽ tổng kiểm tra hành chính đối với người đi xe máy, xe tải, xe khách, xe container... sau 22h.