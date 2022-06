Lập các đoàn kiểm tra sau vụ đại úy Công an quận Gò Vấp 'làm nhanh' CCCD

(VTC News) -

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM thông tin như trên tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 chiều 30/6.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM

“Sau vụ việc Đại úy Lê Ngọc Minh - cán bộ công an quận Gò Vấp, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo công an các đơn vị nghiệp vụ thành lập đoàn kiểm tra ở từng địa phương và chỉ đạo các đơn vị tăng cường phối hợp, xử lý bất cập trong việc thu nhận và trả CCCD để tạo điều kiện cho người dân nhận được hồ sơ nhanh chóng, hạn chế tiêu cực", Thượng tá Hà nói.

Đại úy Lê Ngọc Minh được cho là nhận làm nhanh CCCD cho người dân có nhu cầu ở quận Gò Vấp. Đổi lại, người dân phải mất một khoản phí không có trong quy định.

Thượng tá lê Mạnh Hà cũng cho biết, kết quả điều tra ban đầu cho thấy hành vi vi phạm của Đại úy Minh có tính chất đơn lẻ, lợi dụng vị trí công tác trong tiếp nhận hồ sơ, đề xuất và trả thẻ CCCD để trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an TP.HCM.

Để chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm tương tự, Ban Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo nhiều nội dung, giải pháp đến các đơn vị và cán bộ chiến sĩ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP đã giao Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tham mưu thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện Đề án 06, trong đó tập trung kiểm tra quy trình cấp, trả thẻ CCCD của các đơn vị, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sơ hở, thiếu sót, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Cụ thể, Công an TP.HCM tăng thêm số điểm cấp CCCD trên địa bàn TP từ 34 điểm lên 46 điểm (Gò Vấp tăng thêm 4 điểm, Thủ Đức tăng thêm 2 điểm, quận 8 tăng thêm 2 điểm, Bình Tân thêm 1 điểm, Tân Bình thêm 1 điểm, Bình Chánh thêm 1 điểm; Nhà Bè thêm 1 điểm). Đồng thời đa dạng các hình thức tiếp nhận phản ánh kiến nghị, giải đáp các thắc mắc về việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD và trả thẻ CCCD.