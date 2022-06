Đình chỉ công tác đại úy Công an quận Gò Vấp để điều tra vụ 'làm nhanh' căn cước

(VTC News) -

Tối 27/6, nguồn tin của VTC News cho hay, Đại úy L.N.M. công an ở quận Gò Vấp, TP.HCM liên quan đến vụ "làm nhanh" căn cước công dân của người dân xảy ra tại trụ sở Công an quận Gò Vấp đã bị đình chỉ công tác để điều tra xác minh.

"Đại úy này đã bị đình chỉ công tác tầm 1 tháng rồi", nguồn tin cho biết.

Theo thông tin ban đầu, đại úy M. nhận "làm nhanh" căn cước công dân cho người dân ở quận Gò Vấp nhưng phải "mất phí".

Hình minh họa.

Trước đó, trả lời về việc người dân mỏi mòn chờ CCCD, ngay cả làm xong CCCD đến lúc nhận cũng gặp nhiều bất cập, như việc công an địa phương báo là không có CCCD trong khi người dân đã đóng phí và lăn tay chụp hình đầy đủ, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, tình trạng này có phần nguyên do trước đây cơ quan chức năng vừa tập trung làm CCCD, vừa tập trung làm sạch dữ liệu.

"Thế nên, một số trường hợp khi khai báo thông tin cấp CCCD chưa chính xác sẽ không in được thẻ CCCD", Thượng tá Hà nói.

Ông Hà giải thích dữ liệu chuyển ra có sự sai lệch giữa cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư với thông tin người dân kê khai như về nơi sinh, nơi cấp, nơi đăng ký khai sinh, quê quán...

"Do trước đây thời gian làm gấp và tập trung làm, không phải làm trực tuyến nên các sai lệch này không phát hiện được. Sau này khi đổ dữ liệu mới phát hiện ra và số lượng này chiếm một tỷ lệ nhất định. Điều này làm người dân phàn nàn làm rất lâu mà không có CCCD, hoặc phải đi lại, khai lại, cấp lại CCCD", ông Lê Mạnh Hà lý giải.