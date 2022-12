Công an phát hiện kho chứa, chế tạo vũ khí số lượng lớn tại Đà Nẵng

(VTC News) -

Ngày 17/12, Đội CSĐT Công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang thụ lý, điều tra vụ tàng trữ, chế tạo vũ khí với số lượng lớn vừa được phát hiện trên địa bàn quận.

Trước đó, lúc 12h30 ngày 16/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Liên Chiểu kiểm tra hành chính căn nhà K354/15/25 Tô Hiệu, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu.

Tại đây, công an phát hiện Hồ Văn Quân (33 tuổi, trú Phú Nhuận 2, Duy Tân, Duy Xuyên, Quảng Nam) và Phạm Ngọc Long (33 tuổi, trú tổ 44, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đang chế tạo, tàng trữ súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ các loại.

Các loại vũ khí do lực lượng công an phát hiện.

Qua kiểm tra, lực lượng công an thu giữ 12 khẩu súng các loại, 785 viên đạn bằng kim loại, 8 bình xịt hơi cay cùng nhiều loại linh kiện, phụ kiện để chế tạo súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao.

Đấu tranh bước đầu, Quân và Long khai thuê căn nhà này làm kho cất giữ súng, linh kiện, phụ kiện chế tạo súng nhằm bán cho khách hàng trên cả nước.

Vụ việc đang được Công an quận Liên Chiểu điều tra, xử lý theo quy định.