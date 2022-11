Phá đường dây mua bán súng, đạn, dao kiếm số lượng lớn ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 7/11, đại diện Công an TP.HCM cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ quy mô lớn hoạt động trên địa bàn.

Lực lượng chức năng thu giữ số lượng súng lớn. (Ảnh công an cung cấp)

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TP.HCM về việc thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... Công an TP.HCM chỉ đạo Công an TP Thủ Đức, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an quận Gò Vấp, quận 12 cùng một số đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy quét.

Qua truy xét, Công an TP.HCM tạm giữ các nghi phạm, gồm: Trần Bá Lộc (25 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú quận 12); Đinh Việt Thái Bảo (30 tuổi, ngụ quận 12 ); Nguyễn Quang Huy (25 tuổi, ngụ quận Gò Vấp); Phan Văn Trí (26 tuổi, quê Tây Ninh, tạm trú quận Gò Vấp).

Khám xét nơi ở các nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ gần 150 khẩu súng, 250 viên đạn, hơn 4.000 dao, kiếm và hàng trăm công cụ hỗ trợ khác.

2 trong số các nghi phạm bị bắt giữ. (Ảnh công an cung cấp)

Bước đầu, Công an TP.HCM xác định các nghi phạm sử dụng mạng xã hội để đăng tin quảng cáo, trao đổi, mua bán. Khi khách có nhu cầu mua, chúng yêu cầu thanh toán tiền đặt cọc qua tài khoản ngân hàng.

Đường dây này sử dụng nhiều phương thức giao hàng để chuyển hàng đến tay người mua. Sau đó, bên mua tiếp tục thanh toán phần tiền còn lại.