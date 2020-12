Công an Nghệ An bắt trùm ma túy, thu 19 bánh heroin

Ngày 16/12, theo tin từ Công an huyện Quế Phong (Nghệ An), đơn vị vừa bắt giữ trùm ma túy Trần Văn Minh (SN 1971), trú tại xã Canh Nậu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang cùng tang vật là 19 bánh heroin.

Được biết, sau khi xác lập chuyên án, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm được điều động để đấu tranh triệt xóa đường dây ma túy do Trần Văn Minh cầm đầu.

Trùm ma túy Trần Văn Minh bị bắt giữ.

Đến 22h ngày 15/12, nắm được thông tin Minh sẽ vận chuyển số lượng lớn ma túy mua được từ các đối tượng ở huyện Quế Phong để đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Công an huyện Quế Phong đã phối hợp lực lượng CSGT Công an tỉnh Nghệ An và Công an 2 xã Tiền Phong, xã Mường Nọc (huyện Quế Phong) để vây bắt.

Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 19 bánh heroin và 2 điện thoại di động.

Hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra mở rộng.