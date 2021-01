Công an khám xét nhiều giờ tại quán bar lớn nhất tỉnh Thừa Thiên - Huế

(VTC News) -

Đến 11h ngày 20/1, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an vẫn đang làm nhiệm vụ tại quán bar vegas (79 Bà Triệu, phường Xuân Phú, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Ghi nhận của PV VTC News, lực lượng công an có mặt tại quán bar trên từ sáng cùng ngày.

Trả lời PV VTC News, một cán bộ Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận, lực lượng thuộc đơn vị nhận được lệnh phối hợp làm nhiệm vụ tại quán bar này liên quan đến một chuyên án của Bộ Công an.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, hiện công an vẫn làm việc nên vẫn chưa thể cung cấp thông tin cụ thể cho báo chí.

Hàng chục cán bộ công an làm nhiệm vụ khám xét tại quán bar Vegas (TP Huế).

Nguồn tin của PV VTC News tại Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, việc khám xét tại quán bar Vegas có liên quan đến chuyên án phá đường dây cá độ bóng đá mà Cục An ninh mạng (Bộ Công an); Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm Công nghệ cao; Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp điều tra.

Liên quan đến quán bar Vesgas, trước đó, lúc 0h ngày 26/1/2019, Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn – Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế (hiện là Phó Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế) và Đại tá Đặng Ngọc Sơn – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế trực tiếp chỉ đạo phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại quán bar Vegas.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện một số kẻ mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhất là ở quán bar gây ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh trật tự nên đích thân Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lập chuyên án đấu tranh.

Sau một tháng xác lập chuyên án, vào lúc 0h ngày 26/1, các lực lượng nghiệp vụ của Công an Thừa Thiên - Huế chủ động phối hợp Cục nghiệp vụ, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 (Bộ Công an) phá án.

Tại quán bar Vegas (81 đường Bà Triệu, phường Xuân Phú, TP Huế), lực lượng công an đã bắt giữ Trần Văn Vinh (SN 1999, trú tại đường Bờ Sông Hương, phường Phú Cát, TP Huế); Trần Văn Nam (SN 1999, trú tại đường Đào Duy Anh, phường Phú Bình, TP Huế) và Dương Thị Hương (SN 1989, ở Quảng Thành, Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) do tàng trữ ma túy tổng hợp.

Đến 11h ngày 20/1 lực lượng công an vẫn đang làm nhiệm vụ tại quán bar Vegas.

Cùng thời điểm này, các tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp nhà của La Châu Tuấn Cường (SN 2000, ở phòng 906 chung cư Aranya, phường Xuân Phú, TP Huế) và bắt giữ Bùi Văn Xuân An (trú tại đường Triệu Quang Phục,TP Huế) thu giữ 19 viên ma túy tổng hợp và 5 gói ma túy hạng “hàng khay”.

Theo 2 quản lý quán bar Vegas là Dương Dũng (SN 1985, trú tại Phú Thượng, Phú Vang) và Bùi Phước Danh (chồng Lan) bước đầu khai nhận: Quán bar Vegas do Dương Hoàng Thanh Lan (SN 1977, trú 81 đường Bà Triệu), Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ Bùi Xuân Lan – Trung tâm văn hóa Vegas đăng ký kinh doanh.

Tại thời điểm phá án, quán bar nói trên có khoảng 280 khách và nhân viên. Đại diện quản lý chỉ xuất trình bản sao giấy chứng nhận kinh doanh, giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế PCCC, số nhân viên chưa xuất trình được hợp đồng lao động.

Tại đây, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện 18 điểm có chất ma túy , thu giữ trên 80 viên ma túy tổng hợp, 7 gói ma túy hạng “hàng khay”.

Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 100/262 khách hàng và nhân viên dương tính với chất ma túy (trong đó có 92 khách và 8 nhân viên; 98 nam, 11 nữ). Ngoài ra, lực lượng công an tạm giữ một số lượng lớn, thuốc lá, rượu nhập ngoại các loại và các sổ sách, giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh của quán bar Vegas.