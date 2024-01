Công an khám xét doanh nghiệp xăng dầu ở Thái Bình nợ thuế hơn 1.700 tỷ đồng

(VTC News) -

Tối 9/1, đại diện Công an huyện Thái Thụy (Thái Bình) thông tin, chiều cùng ngày, nhiều công an, cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an có mặt tại trụ sở Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (Công ty Hải Hà) để khám xét.

Vị này cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc và sẽ thông báo cụ thể sau.

Chiều 9/1, nhiều công an, cảnh sát cơ động có mặt tại Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà. (Ảnh: CTV)

Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà thành lập ngày 8/9/2003, trụ sở tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, do bà Trần Tuyết Mai làm người đại diện.

Trước đó, ngày 4/1, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về xăng dầu.

Thông báo kết luận nêu rõ, cơ quan thanh tra chuyển hồ sơ sang Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định pháp luật đối với 3 vụ việc. Một trong ba vụ việc là hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu; việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá sai mục đích bình ổn giá tại Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà.

Doanh nghiệp này nợ thuế hơn 1.700 tỷ đồng (chủ yếu là Thuế Bảo vệ môi trường mà người tiêu dùng đã đóng vào ngân sách Nhà nước thông qua việc mua xăng, dầu của Công ty Hải Hà), đứng đầu danh sách tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế ở Thái Bình.

Ngày 16/9/2023, Cục Thuế tỉnh Thái Bình có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Trần Tuyết Mai vì liên quan đến vấn đề nợ thuế.