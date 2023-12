Nợ thuế hàng trăm tỷ đồng, Chủ tịch TĐ Thiên Minh Đức bị tạm hoãn xuất cảnh

(VTC News) -

Cục thuế tỉnh Nghệ An vừa có thông báo gửi Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, trụ sở chính tại Số 2 đường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An.

Tổng kho xăng dầu của Tập đoàn Thiên Minh Đức

Lý do bà Chu Thị Thành (người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Thiên Minh Đức) bị đề nghị tạm hoãn xuất cảnh là do Tập đoàn Thiên Minh Đức đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 20/12/2023 cho đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Được biết, Tập đoàn Thiên Minh Đức đang nợ thuế hơn 728 tỷ đồng và đang bị cưỡng chế ngừng sử dụng hoá đơn từ tháng 7/2023-7/2024.

Sau hơn 20 năm hoạt động, Tập đoàn Thiên Minh Đức có hệ sinh thái buôn bán xuất nhập khẩu xăng dầu bán lẻ trên toàn quốc. Đây là một đại gia xăng dầu không chỉ ở khu vực miền Trung mà còn là của cả nước.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn mở rộng kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, dịch vụ nhà hàng, khách sạn,... ở nhiều địa phương.

Những năm trước đây, Tập đoàn Thiên Minh Đức là một trong những doanh nghiệp nộp thuế nhiều nhất ở Nghệ An. Cụ thể, năm 2018, doanh nghiệp này nộp thuế gần 800 tỷ đồng; năm 2019 hơn 900 tỷ đồng; năm 2020 hơn 1.100 tỷ đồng; năm 2021 hơn 1.800 tỷ đồng.