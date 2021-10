Công an Hà Nội truy nã kẻ trộm 4 xe máy trong đêm

(VTC News) -

Ngày 30/10, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đang truy nã đối tượng Nguyễn Quốc Đạt (SN 1987, trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ, rạng sáng ngày 1/5, Nguyễn Quốc Đạt cùng Quách Mạnh Cường (SN 1984; trú tại Hạ Đình, quận Thanh Xuân), Nguyễn Mạnh Cường (SN 1982, trú tại phường Thịnh Quang, Đống Đa), Lê Tiến Đạt (SN 1991, trú tại Trung Liệt, Đống Đa) đột nhập vào 1 ngôi nhà ở ngách 71/66 Hoàng Văn Thái, lấy trộm 4 chiếc xe máy. Tổng trị giá khoảng 72 triệu đồng.

Quyết định truy nã đối với Nguyễn Quốc Đạt

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Trộm cắp tài sản. Quá trình điều tra, Công an quận Thanh Xuân triệu tập Nguyễn Quốc Đạt đến làm việc tuy nhiên Đạt đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 14/10, Công an quận Thanh Xuân ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Quốc Đạt.

Nếu phát hiện đối tượng, người dân có thể báo ngay cho Công an quận Thanh Xuân (SĐT: 0913132121), cơ quan Công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội.