Công an Hà Nội điều tra nhiều vụ có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán

(VTC News) -

Công an TP Hà Nội vừa nhận được thư cảm ơn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, xử lý vi phạm pháp luật trên thị trường chứng khoán.

Trong thư, UBCKNN cho biết, thời gian qua cơ quan này được sự phối hợp, hỗ trợ tích cực và hiệu quả của các lực lượng Công an TP Hà Nội, nổi bật là Phòng An ninh Kinh tế, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Phòng An ninh Kinh tế, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu phối hợp chặt chẽ với UBCKNN trong xác minh, điều tra, làm rõ một số vụ việc có dấu hiệu giao dịch thao túng thị trường chứng khoán, giúp UBCKNN thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng trong vụ việc chưa đến mức xử lý hình sự với mức phạt tiền cao. Đồng thời, các đơn vị tiếp tục phối hợp, trao đổi thông tin với UBCKNN trong xử lý các vụ việc trên thị trường chứng khoán.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã hỗ trợ UBCKNN trong điều tra truy tìm những kẻ phát tán tài liệu giả mạo.

Căn cứ kết quả xác minh của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, ngày 5/8, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã xử phạt đối tượng cung cấp thông tin sai sự thật và cung cấp công văn giả mạo trên mạng xã hội.

Các vụ việc thao túng thị trường chứng khoán, lan truyền thông tin sai sự thật trên mạng gây ảnh hưởng lớn đến niềm tin, lợi ích của nhà đầu tư, tính bền vững, công khai, minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc điều tra, xác minh, làm rõ các vụ việc, góp phần xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm đã góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, nâng cao uy tín của cơ quan quản lý, niềm tin vào kỷ cương, kỷ luật, ý thức tuân thủ pháp luật trên thị trường chứng khoán.

Trong thư, ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBCKNN thay mặt Ban lãnh đạo gửi lời cảm ơn tới Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội về sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với các lực lượng Công an thành phố trong công tác phối hợp với UBCKNN để đảm bảo an ninh, trật tự, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trên thị trường chứng khoán.