Công an Đồng Nai triệt phá dường dây sản xuất nhớt giả liên tỉnh

(VTC News) -

Trước đó, ngày 6/3, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Long Thành đã phối hợp CQĐT Hình sự khu vực 2 - Quân khu 7, tổ chức bắt quả tang Nguyễn Thị Tho (SN 1978), Đồng Văn Quân (SN 1986), Lê Anh Tuấn (SN 1996) và một số người khác đang tiến hành sản xuất dầu nhớt giả tại khu vực Xí nghiệp Chế biến nông sản thực phẩm thuộc Công ty TNHH một thành viên Đông Hải (gọi tắt là Kho 580), ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành.

Khám xét nhà các đối tượng trong đường dây nhớt giả. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cùng thời điểm trên, các tổ công tác khác khám xét xưởng sản xuất nhớt giả của Vũ Thị Nở (48 tuổi) ở khu phố 5A, phường Long Bình, TP Biên Hòa và kho chứa thành phẩm nhớt giả của Nở tại khu phố Thống Nhất 2, phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tại đây, lực lượng công an đã thu giữ tổng cộng hơn 5.000 xô, can, chai thành phẩm nhớt các loại, 34 thùng phuy sắt nghi là nhớt giả cùng nhiều giấy tờ liên quan.

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, bước đầu xác định các đối tượng mua dầu nhớt thải, nhớt kém chất lượng rồi về tái chế, gắn bao bì, tem của các nhãn hiệu nhớt nổi tiếng, sau đó mang ra thị trường tiêu thụ.

Công an kiểm tra xưởng sản xuất nhớt giả. (Ảnh: Công an cung cấp)

Nhóm này bố trí nhà kho thành nhiều lớp khóa cửa, ngày đêm cảnh giới, không cho người lạ đến gần nơi sản xuất; thuê kho của đơn vị quân đội làm nơi sản xuất, cất giấu hàng giả nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Cũng theo Công an tỉnh Đồng Nai, năm 2015, nhóm trên từng bị Công an huyện Trảng Bom bắt giữ về hành vi sản xuất nhớt giả.