Công an Bình Dương vào cuộc xác minh vụ tài xế lấy rựa đe dọa đối phương

(VTC News) -

Chiều nay (19/8), đại diện Công an phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, đang xác minh vụ việc tài xế cầm rựa dọa “chẻ đầu” đối phương ngay giữa đường.

Công an phường Hiệp Thành đã tra ra địa chỉ chủ sở hữu chiếc ô tô 5 chỗ ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Công an đã gửi giấy mời chủ xe đến cơ quan làm việc. Qua làm việc nếu có sai phạm sẽ xử lí theo quy định của pháp luật.

Nam tài xế lấy rựa đe dọa tài xế khác chỉ vì mâu thuẫn khi chuyển làn xe. (Ảnh cắt từ video)

Cũng theo Công an phường này, qua nội dung video được chia sẻ trên mạng xã hội thì tài xế có các dấu hiệu vi phạm như dừng đỗ không đúng nơi quy định, tàng trữ hung khí.

Như VOV đã đưa tin, sáng 19/8, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại cảnh tài xế và người phụ nữ đi trên xe ô tô 5 chỗ chặn đầu một ô tô khác ngay giữa Đại lộ Bình Dương, đoạn qua phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một.

Tài xế xe ô tô 5 chỗ xuống xe chửi bới và lấy cây rựa hăm dọa đối phương "tao chẻ đầu mày bây giờ". Người phụ nữ đi cùng không can ngăn mà hùa theo chửi tài xế xe sau. Theo như nội dung video, hai tài xế mâu thuẫn với nhau trong quá trình chuyển làn xe.

Nhiều người sau khi xem video đã bày tỏ thái độ bức xúc trước cách ứng xử thiếu văn minh và có biểu hiện gây rối trật tự trên đường phố của nam tài xế lái xe 5 chỗ.