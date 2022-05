Bắt thêm một kẻ côn đồ đánh tài xế Grab gục giữa đường sau va chạm giao thông

(VTC News) -

Ngày 25/5, Công an quận Sơn Trà đang di lý Nguyễn Đức Hiến (37 tuổi, trú TP Hải Phòng) từ Hải Dương về Đà Nẵng để phục vụ điều tra vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra sau vụ va chạm tại nút giao cầu Sông Hàn-Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà.

Hiến là một trong số những người tấn công khiến anh Nguyễn Phước Sang, tài xế Grab gục giữa đường, được người dân chuyển đi cấp cứu.

Nguyễn Đức Hiến.

Cụ thể, khoảng 16h ngày 5/5, Công an phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo về vụ va chạm giao thông dẫn đến đánh người gây thương tích, xảy ra tại khu vực ngã tư đường Phạm Văn Đồng - Ngô Quyền (nút giao cầu Sông Hàn-Ngô Quyền-Phạm Văn Đồng) thuộc phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Sơn Trà phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự và Công an phường An Hải Bắc tập trung lực lượng xác minh, điều tra truy xét, bắt giữ Phạm Văn Tiến (35 tuổi, trú tổ 59, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), là người gây va chạm giao thông và tấn công tài xế Grab.

Đến 22h45 cùng ngày, Tiến bị Công an quận Sơn Trà bắt giữ khi đang dự tiệc tại TP Hội An, Quảng Nam. Cơ quan công an cũng tạm giữ xe ô tô hiệu Peugeot 3008, BKS 43A-625.92 do Tiến sử dụng.

Tại cơ quan công an, Tiến khai nhận, sau khi chạy xe ô tô BKS 43A-625.92 va chạm với ô tô của anh Sang đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, thay vì khắc phục hậu quả theo đề nghị của anh Sang, Tiến và Hiến cùng 1 người nữa đi trên ô tô BKS 43A-625.92 lao vào đấm đá khiến nạn nhân gục giữa đường.

Khi anh Sang không còn khả năng chống cự, Tiến, Hiến tiếp tục lao đến đấm, đá vào mặt nạn nhân rồi lên xe bỏ đi.

Anh Sang bị nhóm Hiến đánh gây thương tích.

Sau khi bắt được Tiến, Công an quận Sơn Trà tiếp tục điều tra và truy bắt được Hiến khi đang trốn tại Hải Dương.

Cũng theo cơ quan công an, biên bản xác minh ngày 5/5 tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng, anh Nguyễn Phước Sang bị sưng phù vùng mặt và gò má phải, sưng vùng chậm trái đầu, phải theo dõi, điều trị.

Anh Nguyễn Phước Sang cũng có đơn yêu cầu được giám định thương tích và đề nghị cơ quan công an khởi tố vụ án hình sự.