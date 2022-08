Công an Bình Dương đang xử lý hàng ngàn đơn tố giác liên quan đến các dự án BĐS

(VTC News) -

Ngày 14/8, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiếp nhận hàng ngàn đơn thư khiếu nại, tố giác tội phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai, dự án bất động sản.

Theo đó, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận 66 đơn thư tố giác của người dân về các dự án bất động sản, trong đó có nhiều đơn tập thể.

Đơn cử như Công ty Cổ phần Naviland có 1.082 người dân gửi đơn tố giác liên quan đến việc chiếm đoạt tài sản; Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng địa ốc Đất Việt có 302 người gửi đơn…

Người dân liên tục căng băng rôn yêu cầu được bàn giao căn hộ Dự án Roxana Plaza ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Naviland không phải là chủ đầu tư nhưng đã đứng ra ký hợp đồng mua bán căn hộ tại Dự án Roxana Plaza ở thành phố Thuận An. Công ty cam kết đến tháng 1/2021 bàn giao căn hộ nhưng đến nay vẫn "dậm chân tại chỗ" khiến khách hàng lo lắng, trong khi đó ngành chức năng thông tin dự án này vẫn chưa đầy đủ tính pháp lý và chưa được phép chuyển nhượng.

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng địa ốc Đất Việt thì tổ chức bán đất nền tại dự án Khu nhà ở Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát và thu tiền khách hàng 3 năm nay nhưng vẫn chưa giao đất.

Từ nhiều nguồn tin tố giác, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 15 vụ án với 16 bị can liên quan đến lĩnh vực đất đai ở các dự án bất động sản. Số tiền các bị can lừa đảo khách hàng trong 15 vụ án này ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Liên quan đến các dự án bất động sản ở Bình Dương, UBND tỉnh đã ra quyết định thu hồi nhiều dự án chậm triển khai, dự án “treo”.

Cụ thể, giai đoạn trước đã thu hồi 37 dự án với diện tích trên 1.000ha, giai đoạn 2016 - 2021 thu hồi 4 dự án. Hiện tại, Bình Dương còn 28 dự án chậm tiến độ đưa vào sử dụng với tổng diện tích khoảng 353ha. Đối với các dự án này, tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục phối hợp kiểm tra và xem xét cho gia hạn thêm 24 tháng.

Trong thời gian được gia hạn, doanh nghiệp phải đóng tiền sử dụng đất và nếu doanh nghiệp vẫn chưa có phương án sử dụng đất sẽ bị thu hồi, không được bồi thường theo Luật Đất đai.

Giai đoạn 2016 - 2021, tỉnh Bình Dương đã xử phạt và tham mưu xử phạt 57 trường hợp sử dụng đất sai mục đích với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Các trường bị xử phạt hầu hết là doanh nghiệp thực hiện các dự án bất động sản vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, như: không sử dụng đất trong thời gian dài gây lãng phí tài nguyên và môi trường; không lập thủ tục về đất đai; không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định; triển khai dự án trước khi được cơ quan nhà nước có quyết định giao, thuê đất.