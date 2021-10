Coca-Cola® ra mắt chiến lược thương hiệu toàn cầu mới

(VTC News) -

Là chiến lược thương hiệu toàn cầu mới nhất từ năm 2016 đến nay, Coca-Cola® giới thiệu REAL MAGIC™ cùng logo và nhận diện thương hiệu hoàn toàn mới. Tất cả sẽ được truyền tải trong các hoạt động truyền thông tiếp thị của nhãn hàng.

Vẫn lấy cảm hứng từ bao bì đặc trưng vốn đã quen thuộc của Coca-Cola®, logo “Hug” – trông như một “Cái ôm” – mang đường cong của logo nằm trên lon và chai sản phẩm, tạo nên một hình ảnh độc đáo, sẽ được kết hợp và lồng ghép vào những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống trong các hoạt động truyền thông của thương hiệu.

Để truyền tải thông điệp REAL MAGIC™, Coca-Cola® sẽ hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia và các nhà thiết kế như Wieden+Kennedy London, KnownUnknown và Kenyon Weston.

REAL MAGIC™ ra mắt công chúng thông qua chiến dịch quảng bá mang tên “One Coke Away From Each Other – Khoảng cách không làm chúng ta cách xa”.

Kết hợp giữa thế giới thực và ảo, “One Coke Away From Each Other – Khoảng cách không làm chúng ta cách xa” là một phép ẩn dụ để thể hiện niềm tin rằng những điều gắn kết chúng ta luôn lớn lao hơn những thứ gây chia rẽ, đồng thời tôn vinh những giá trị nhân văn.

Phim ngắn có sự xuất hiện của ba game thủ nổi tiếng – DJ Alan Walker, nhóm Liquid’s Aerial Powers và Average Jonas.